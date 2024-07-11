Almanya'da Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu

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Almanya'nın çeşitli bölgelerinde dün akşam başlayıp gece boyunca etkili olan şiddetli yağışlar, su baskınlarına neden oldu.

Alman basınında yer alan haberlerde, ülkenin bazı bölgelerini etkileyen şiddetli yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi.

Hessen eyaletinde bu nedenle birçok noktaya polis sevk edilirken Diezenbach kentinde su basan alt geçit bir süre kapatıldı.

Birçok caddenin su altında kaldığı Hessen'de, Hanau kentinde ve Main-Kinzig Bölgesi'nde rögarlar taştı ve çok sayıda ağaç devrildi.

Bavyera eyaletinin Aschaffenburg kentinde de şiddetli yağışlar sonucu sokakları ve binaların bodrum katlarını su bastı.

Almanya'nın doğusunda yer alan Saksonya eyaletinin Görtlitz ve Bautzen bölgelerinde de yollar ve binaların bodrum katları su altında kaldı. Bautzen'de bir tren, raylara devrilen ağaçlara çarptı.

Başkent Berlin'de ise Merkez ve Eyalet Kütüphanesi'nin (ZLB) arşivinin bulunduğu bodrum katını su bastı. Yağmur suyunu dışarı atan borunun şiddetli yağıştan patlaması nedeniyle kütüphane çalışanları, zincir oluşturarak yağmur suyunu kovalarla dışarı taşıdı.

Kütüphanenin direktörlerinden Jonas Fansa, RBB televizyon kanalına yaptığı açıklamada, arşivde yüzbinlerce kitabın bulunduğunu ve bunların tehlikede olduğunu belirterek "Binamızda hiç bu kadar su kütlesi görmemiştim." dedi.

Alman Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, bugün ülkenin güney ve doğusunda yer yer şiddetli yağış, gece ise ülkenin batısı ve güneybatısında şiddetli yağışın yanı sıra yer yer dolu yağabileceği uyarısı yapıldı.