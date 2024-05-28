Almanya'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege lezzetleri tanıtıldı - Son Dakika
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Almanya'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege lezzetleri tanıtıldı

Almanya\'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege lezzetleri tanıtıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ege Bölgesi'nden lezzetlerin tanıtımı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Alman konuklar ve Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ağırlandı. Ege mutfağının sağlıklı ve dengeli beslenmeye önem verenler için ideal tercih olduğu vurgulandı.

28.05.2024 00:30
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Almanya'nın başkenti Berlin'de "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde Ege Bölgesi'nden lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep ??Tayyip Erdoğan'ın ?Eşi Emine Erdoğan'ın öncüllüğünde ??düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde düzenlenen akşam yemeğinde, ?Alman konuklar ve Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ağırlandı. Konuklara, Ege Bölgesi'ne ait geleneksel tatlar ikram edildi.

Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Çiğdem Pattaban, burada yaptığı konuşmada, Ege mutfağının sağlıklı ve dengeli beslenmeye önem verenler için ideal tercih olduğunu ifade ederek, "Ege mutfağı, doğa ile iç içe olan ve mevsimine uygun beslenmeyi önemseyen bir yaşam tarzını yansıtmaktadır. Ege mutfağı, deniz ürünleri, zeytinyağlılar, taze sebze ve otlar, yöresel peynirler ve mezelerden oluşmakta, ülkemizin tarihi ve kültürel mirasını yansıtarak benzersiz bir lezzet mozaiği sunmaktadır." dedi.

Pattaban, Ege Bölgesi'nin dünyanın birçok yerinden gelen yüz binlerce turist tarafından ziyaret edildiğini, eşsiz doğal güzellikleriyle dikkat çektiğini kaydetti.

Almanya'da yaşayan vatandaşlardan Türk mutfak kültürünü korumalarını ve mümkün olduğunca komşularına ve dostlarına tanıtmalarını isteyen Pattaban, "Yurt dışında yaşamanın her birimize doğal olarak kültür elçiliği görevini getirdiğini unutmayalım. Türk mutfağının bin yıllık bir geçmişe sahip, farklı kültürlerin izlerini taşıyan, sağlıklı ve zengin, geleneksel ve sürdürülebilir bir mutfak olduğunu vurgulayalım. Bugünkü Ege mutfağı konseptinin bunun için güzel bir fırsat sunduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Aşçı Hamza Kalkan da ikram için hazırlanan yemekler ve kullanılan malzemeler hakkında konukları bilgilendirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında Ege lezzetleri tanıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege lezzetleri tanıtıldı - Son Dakika
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