Almanya'da üst düzey yetkili İran'a ilişkin ihtilafta Türkiye'nin "önemli rolüne" vurgu yaptı

Almanya'da Başbakanlıktaki üst düzey bir yetkili, İsrail'in İran'a saldırıyla başlayan ihtilafta Türkiye'nin "önemli rolüne" vurgu yaptı.

Hollanda'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin aralarında AA muhabirinin de bulunduğu yabancı basın mensuplarına bilgi veren ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, zirvede İran konusunun gündemde olmadığını, ancak zirve kapsamında yapılacak görüşmelerde konu olacağını belirtti.

Alman tarafının bu konuda kimlerle görüşmeler yapacağının henüz belli olmadığını ifade eden yetkili, "Bunu, (Almanya, İngiltere, Fransa) E3 olarak tekrar ele almak istiyoruz. Elbette Amerikalılarla bu konuyu konuşma fırsatımız olacak." dedi.

Yetkili, konuyu ele alabilecek "önemli olan ve önemli rol oynayan başka ortakların" da bulunduğunu vurgulayarak, "Burada şimdi Türkiye'yi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Sadece aynı görüşte olanlarla değil, olaylara farklı bakış açısına sahip olanlarla da konuştuklarını ifade eden yetkili, "Şansölye (Friedrich Merz), son günlerde Umman, Katar ve Türkiye ile yaptığı görüşmeleri de önemli gördü. Bunların hepsi de mesaj iletebilecek ülkeler." değerlendirmesinde bulundu.

Merz'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine de işaret eden yetkili, iki liderin "kriz yönetimi çalışmalarına ilişkin birbirlerini bilgilendirdiğini" aktardı.

Lahey'de önemli bir NATO Zirvesi'nin gerçekleştireceğini belirten yetkili, zirvede "İttifak güçlüdür" ve "İttifak birlik içindedir" sinyali vermeyi amaçlandığını kaydetti.