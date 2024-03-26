Almanya'da Yoksul Sayısı 2022'de 1 Milyon Arttı - Son Dakika
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Almanya'da Yoksul Sayısı 2022'de 1 Milyon Arttı

Almanya'da yoksul sayısı, Kovid-19 salgını öncesine göre 2022'de yaklaşık 1 milyon artarak 14,2 milyona ulaştı. Yardım kuruluşu Paritaetische Wohlfahrtsverband'ın açıkladığı rapora göre, yoksulluk oranı da yüzde 16,6'dan yüzde 16,8'e yükseldi. Raporda, çocuklar ve gençlerdeki yoksulluk oranının rekor seviye olan yüzde 21,8'e ulaştığı belirtildi. Alman federal hükümetine yoksulluğu azaltmak için çeşitli önerilerde bulunuldu.

26.03.2024 17:01  Güncelleme: 17:03
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Almanya'da yoksul sayısının 2022'de Kovid-19 salgını öncesine göre yaklaşık 1 milyon artarak 14,2 milyona ulaştığı bildirildi.

Yardım kuruluşu Paritaetische Wohlfahrtsverband'ın başkanı Ulrich Schneider'in açıkladığı "Yoksulluk Raporu"nda, 2021'de nüfusun yüzde 16,6'u yoksulluk içinde yaşarken, bu oranın 2022'de yüzde 16,8'e yükseldiği belirtildi.

Almanya'da yoksulluğun "yüksek bir seviyede" seyretmeye devam ettiği vurgulanan raporda, yaklaşık 84,4 milyon nüfusa sahip ülkede yoksulların sayısının 2021'e göre yaklaşık 100 bin atarak 2022'de 14,2 milyona ulaştığı aktarıldı.

Raporda, yoksulluk oranın 2006'dan beri sürekli yükseldiği belirtilerek, "Bu zengin ülkede 14,2 milyon insan yoksul olarak kabul ediliyor. 2022'de, 2019'daki pandemi, enerji ve fiyat krizi öncesine göre neredeyse bir milyon, 2006'ya göre ise 2,7 milyon daha fazla insan yoksulluktan etkilenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Çocuklar ve gençlerdeki yoksulluk oranın da yüzde 21,8 ile rekor seviye ulaştığı bilgisi paylaşılan raporda, bu oranın tek başına çocuklarını yetiştirenlerde yüzde 43,2 olarak tespit edildiği kaydedildi.

Alman federal hükümetine kararlı bir yoksulluk politikası benimsemesi çağrısında da bulunulan raporda, ülkede yoksulluğu azaltmak için asgari saatlik ücretin 15 avroya yükseltilmesi, daha iyi emeklilik geliri, çocuk bakımının yaygınlaştırılması ve yoksulluğa karşı koruma sağlayan temel bir çocuk sigortası önerildi.

Paritaetische Wohlfahrtsverband Başkanı Schneider, çocuklar ve gençlerdeki yoksulluk oranının yüzde 21,8 ile "üzücü bir rekora" ulaştığını belirterek, "Ülkede çocuk nüfusunun beşte birden fazlası yoksulluktan etkilendi. Yoksulluk oranlarında eyaletler arasında da farklılıklar görülüyor. Bavyera'da her sekiz kişiden biri yoksulluktan etkilenirken, bu oran Saksonya-Anhalt, Kuzey Ren- Vestfalya ve Hamburg'da her beş kişiden biri düzeyinde." ifadelerini kullandı.

Schneider, 2023 rakamlarında yoksullukta trendin tersine döneceğine dair bir işaret bulunmadığını da açıkladı.

Yardım kuruluşunun raporunda, çocuksuz tek bir hane ayda 1.186 avronun altında harcanabilir gelire sahipse yoksulluk sınırında kabul edilirken, 14 yaşın altında çocuğu olan bekar ebeveynler ayda 1.542 avronun altında gelirleri varsa yoksul sayıldı.

Kaynak: AA

Yoksulluk, Almanya, Çocuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Yoksul Sayısı 2022'de 1 Milyon Arttı - Son Dakika

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