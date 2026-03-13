Almanya'dan ABD'nin Rus Petrol Kararına Tepki - Son Dakika
Almanya'dan ABD'nin Rus Petrol Kararına Tepki

13.03.2026 14:04
Başbakan Merz, ABD'nin Rus petrol alımına izin vermesini 'yanlış karar' olarak nitelendirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici izin vermesini "yanlış karar" olarak nitelendirdi.

Şansölye Merz, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Norveç'in Andoya Uzay Merkezi'nde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Merz, ABD'nin Rus petrolünün satın alınmasına geçici izin vermesine ilişkin, "Şu anda nedeni ne olursa olsun, yaptırımları gevşetmek yanlış olur. Ukrayna'ya desteğimizi sürdüreceğiz. İran savaşı bizi bu kararımızdan vazgeçirmeyecek veya dikkatimizi dağıtmayacaktır." dedi.

G7 devlet ve hükümet başkanları toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya'dan petrol ve gaz tedariki konusunu da görüştüklerine dikkati çeken Merz, "G7'nin 6 üyesi, bunun doğru bir sinyal olmadığı konusunda çok net görüş bildirdi. Bu sabah, Amerikan hükümetinin açıkça farklı bir karar verdiğini öğrendik. Tekrar ediyorum, bunu yanlış buluyoruz. Şu anda bir fiyat sorunu var ancak miktar sorunu yok." diye konuştu.

ABD hükümetinin bu kararı almasına neyin neden olduğunu bilmek istediğini dile getiren Merz, "Bu karar, geçici bir karar. Her şeyden önce, bu savaş ne zaman sona erecek? ve bu savaş hangi stratejiyle sona erdirilecek? Bu soruların gerçek bir cevabı yok." ifadelerini kullandı.

Alman Şansölye, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere deniz kuvvetleriyle eşlik etme olasılığının sorulması üzerine, "Şu anda deniz yollarının askeri olarak korunması konusunda düşünmek için bir neden görmüyorum." yanıtını verdi.

"Almanya, bu savaşın bir parçası değil ve olmak da istemiyoruz." diyen Merz, ülkesinin tüm çabasının savaşı sona erdirmek yönünde olduğunu, bu konuyu hem ABD hükümeti hem de İsrail hükümeti ile görüştüklerini söyledi."

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, mevcut petrol arzının küresel erişimini artırmak için denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin verildiğini açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığının yayımladığı genel lisansa göre, yaptırımlar kapsamında yasak olan Rusya menşeli petrol veya petrol ürünlerinin satışı, teslimi ya da gemiden boşaltılması için gerekli işlemlere bu ürünlerin 12 Mart'a kadar gemiye yüklenmesi şartıyla 11 Nisan'a kadar izin verildi.

Kaynak: AA

Almanya, Güncel, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
