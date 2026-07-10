Almanya'dan Filistin'e Destek - Son Dakika
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Almanya'dan Filistin'e Destek

10.07.2026 20:52
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Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Batı Şeria'daki toprak gasbına karşı güçlü bir tavır sergiledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbedenlerin uyguladığı hiçbir şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Wadephul ile Slovenya Dışişleri Bakanı Tone Kajzer'in Almanya'nın başkenti Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Brüksel'de 13 Temmuz Pazartesi yapılacak Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Batı Şeria'da İsrail'in Filistinlilerin topraklarını gasbetme politikasına ilişkin konunun ele alınacağının hatırlatılması ve bu konuda AB Komisyonunun sunacağı önerilerin ve olası adımların hangilerini destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin soruya cevap veren Wadephul, Alman hükümetinin bu konuda, özellikle Batı Şeria ile ilgili net bir tutuma sahip olduğunu söyledi.

Wadephul, şimdiye kadar tüm Alman hükümetlerinin bu konuda açıklama yaptığını, kendisinin de 7 Temmuz'da Kudüs'te bu tutumu net bir şekilde dile getirdiğini belirterek, burada uluslararası hukukun esas olduğunu ve tek taraflı fiili ilhaklara izin verilmemesi gerektiğini yineledi.

"Özellikle yerleşimci şiddetinin hiçbir türlüsü kabul edilmez." ifadesini kullanan Wadephul, İsrail hükümetinin buna karşı kararlı adımlar atmasını beklediklerini vurguladı.

Wadephul, Kudüs'te kendisine bu konuda güvence verildiğini kaydederek, "AB bu konuyu geçmişte de ele aldı. Aşırılıkçı ve şiddet yanlısı yerleşimci örgütlerine karşı yaptırımlar uygulama kararları aldı ve biz konuyu yeniden değerlendirmeye her zaman hazırız." diye konuştu.

İsrail'in Lübnan ile yaptığı verimli görüşmelerin bir uzlaşmaya varabilmesini garanti edecek bir ortamın sağlanması gerektiğini aktaran Wadephul, diğer taraftan Gazze Şeridi ile ilgili ilerleme kaydedilmesinin önemli olduğunu, bu konunun uzun süreden beri çözüme kavuşmak için beklediğini belirtti.

Wadephul, "Bunun için Hamas'ın silahsızlandırılması bir ön koşuldur. Ancak elbette Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemelerinin ulaştırılması da, ki burada kesinlikle iyileştirme yapılması gerekiyor, gelecekte ele alınması gereken bir konudur." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'ndeki sorumluluğun, oluşturulacak Filistin yönetime artık kademeli olarak devredilmesi sürecine girilmesi gerektiğini belirten Wadephul, "Bence bu konulara odaklanmalıyız ve pazartesi günü yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda benim önemli katkım da bu olacak." diye konuştu.

Slovenya Dışişleri Bakanı Kajzer de ülkesindeki yeni hükümetin İsrail tarafıyla açık bir diyalog içinde olduğunu söyleyerek, önceki hükümetin farklı bir yaklaşımı olduğunu ancak bu konuda bir ilerleme kaydetmek için açık diyalog yürütmek istediklerini ifade etti.

Kajzer, yalnızca yaptırımların şu anda hedefe ulaşmayacağını savunarak uluslararası hukukun dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'dan Filistin'e Destek - Son Dakika

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