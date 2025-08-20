Almanya'dan İsrail'e Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Almanya'dan İsrail'e Ateşkes Çağrısı

20.08.2025 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, İsrail'in Gazze'yi işgal planını reddederek acil ateşkes talebinde bulundu.

Almanya, İsrail hükümetinin, Gazze kentini işgal planı kapsamında 60 bin yedek askeri göreve çağırma kararını reddederek, acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Steffen Meyer ve Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcülerinden Josef Hinterseher, başkent Berlin'de düzenledikleri basın toplantısında, İsrail'in Gazze kentini işgal planı ile işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesine dair açıklamalarda bulundu.

Meyer, İsrail'in, Gazze kentini işgal planı kapsamında 60 bin yedek askeri göreve çağırma kararına ilişkin, "Bu askeri operasyonların tırmanmasını reddediyoruz. Tüm tarafları ve uluslararası toplumu, acil ve kalıcı bir ateşkes yoluyla çatışmayı derhal sona erdirmeye çağırıyoruz". dedi

Dışişleri Bakanlığı Sözcülerinden Hinterseher ise İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracak "E1 Projesi'ni" onaylamasına dair, "E1 yerleşim projesini şiddetle reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Hinterseher, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu'nun "E1"e bugün onay verdiğini anımsatarak, "Alman hükümetinin tutumu açıktır, bu izni kesin olarak reddediyoruz. Yerleşim inşaatı uluslararası hukuku ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını ihlal ediyor." diye konuştu.

Bu projenin, müzakereye dayalı iki devletli çözümü ve İsrail'in Batı Şeria'daki işgalinin sona ermesini engellediğini vurgulayan Hinterseher, İsrail'i, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini durdurmaya çağırdı.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu, bugün, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Filistin devleti fikrini ortadan kaldıracak." ifadeleriyle duyurduğu projenin ilerletilmesini onaylamıştı.

Gazze şehrini işgal planı

İsrail, 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından 17 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ndeki işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için "Gideon'un Savaş Arabaları" isimli saldırılar başlatmıştı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze kentini işgal hazırlıkları yapan İsrail ordusu, 60 bin yedek askeri göreve çağırma kararı aldı.

Son olarak, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın bugün ordunun işgal planını onayladığı ve Gazze kentini işgal saldırılarına, "Gideon'un Savaş Arabaları II" adının verildiği duyuruldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Almanya, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'dan İsrail'e Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
Arkadaşların av tüfeğiyle oyunu ölümle bitti Arkadaşların av tüfeğiyle oyunu ölümle bitti
Nevşehir’de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı: 6 yaralı Nevşehir'de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı: 6 yaralı
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti
Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon

17:27
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 17:50:45. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'dan İsrail'e Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.