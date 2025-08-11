Almanya'dan İsrail'e Silah İhracatı Durduruldu

BERLİN, 11 Ağustos (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'e silah ihracatını durdurma kararını savunarak, söz konusu adımın İsrail hükümetiyle görüş ayrılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Merz, pazar günü devlete ait ARD kanalına verdiği röportajda haftalar süren tartışmaların ardından alınan kararda İsrail güvenlik kabinesinin Gazze'deki askeri operasyonlarını artırma planının etkili olduğunu belirtti.

Gazze kentinin tahliye edilmesine yönelik planlar konusundaki endişelerini dile getiren Merz, sadece askeri yolla çözüm aranan bir çatışmada Almanya'nın silah tedarik etmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Merz askeri operasyonun, yüz binlerce sivilin hayatını kaybetmesine ya da yaralanmasına neden olabileceğine dikkat çekti.

Merz, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarına yönelik derin endişelerini sık sık dile getiriyor. Cuma günü akşam saatlerinde Merz'le görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Almanya'nın İsrail'e tüm askeri teçhizat ihracatını askıya alma kararından duyduğu hayal kırıklığını ifade ederken, Berlin'i "İsrail'e silah ambargosu uygulayarak Hamas terörünü ödüllendirmekle" suçlamıştı.

Merz, geçici silah ambargosunun arkasında durmasına karşın "kesinlikle İsrail'in yanında oldukları" mesajı vererek Almanya'nın temel İsrail politikasının değişmediğini vurguladı.