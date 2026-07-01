Almanya'dan NATO Zirvesi'ne Hazırlık

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 7-8 Temmuz'da, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Orta Doğu'nun geleceğinin de ele alınacağını söyledi.

Merz, başkent Berlin'de Savunma Bakanı Boris Pistorius ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ankara'da gelecek hafta NATO Zirvesi düzenleneceğini, buna hazırlandıklarını aktaran Merz, bir hafta önce de Fransa, İtalya, Polonya ve İngiltere liderleriyle Berlin'de bir araya geldiğini anımsattı.

Berlin'de 3 Temmuz Cuma günü de Baltık ülkelerinden mevkidaşlarıyla görüşeceğini ifade eden Merz, Zirve öncesinde Avrupa tarafı olarak "birlik ve güç" mesajı vermek istediklerini söyledi.

Merz, Avrupalılar olarak NATO'da daha büyük sorumluluk üstlendiklerini belirterek, "Tek taraflı transatlantik bağımlılıkları azaltıyoruz ve bu, her koşulda Atlantik'in her iki yakası için de doğru karar." değerlendirmesinde bulundu.

NATO Ankara Zirvesi'nde Avrupalı NATO üyeleri olarak Ukrayna'ya yeni mali taahhütlerde bulunmak istediklerinin altını çizen Merz, "NATO Zirvesi'nde Orta Doğu'nun geleceği de ele alınacak. ABD ile İran arasında kalıcı bir barışın sağlanmasına yardımcı olmaya devam edeceğiz." dedi.

Merz, ortak hedefin İran'ın nükleer programının sonlandırılması ve Hürmüz Boğazı'nın kalıcı olarak açık kalması olduğunu vurguladı.

Bir gazetecinin, "ABD ile İran arasında imzalanan 14 maddelik mutabakatta İran için 300 milyar dolarlık fonun yer aldığından bahsedildiği, Almanya'nın buna (mali olarak) katkıda bulunup bulunmayacağına" ilişkin sorusuna verdiği yanıtta Merz, çatışmaların son ermesini ve mutabakatın ötesinde bir anlaşmanın imzalanmasını ümit ettiklerini belirtti.

Merz, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması için her zaman askeri olarak katkıda bulunacaklarını dile getirdiklerini anımsatarak, "Bölgede yıkılan altyapının yeniden inşası söz konusu olduğunda her şeyi konuşabiliriz. Ancak öncelikle çatışmalar sona ermeli, sonra da kendi ekonomik çıkarlarımız için de katkı sağlarız." ifadelerini kullandı.

Başbakan Merz, her şeyden önce Avrupa ve Almanya'ya güvenli bir enerji tedarikini sağlamak için bölgedeki enerji altyapısını yeniden tesis etmek gerektiğini dile getirdi.

Merz, Almanya'yı ABD ile "aynı göz hizasında" görüyor

Avrupa'nın güvenliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Merz, "Son yıllarda kendi güvenliğimiz için çok az şey yaptık. Şimdi bunu telafi ediyoruz." diye konuştu.

Merz bunu, ABD Başkanı'nın belirlediği sayısal bir hedefi karşılamak için değil, kendi çıkarları olduğu için yaptıklarını belirterek, "Bunu doğru ve gerekli bulduğumuz için yapıyoruz." dedi.

ABD hükümeti ile "aynı göz hizasında olduklarını" ifade eden Merz, "Amerika, NATO'nun 32 ortağından biri, biz de NATO'nun 32 ortağından biriyiz. Ancak biz NATO'nun Avrupa tarafında iyi koordinasyon içindeyiz, Kanada ile de. Bu bakımdan gelecek haftaya öz güvenle giriyoruz ve Amerikalılara şunu söylüyoruz; 'Siz bize bağımlısınız, biz de size bağımlıyız. Biz birlikte savunma yeteneğine sahibiz.'" ifadelerini kullandı.

Almanya Savunma Bakanı Pistorius da Hürmüz Boğazı'nda olası mayın temizleme faaliyetleri için hazır bekletilen Alman gemilerinin durumuna ilişkin soruya, gemilerin Cibuti'de beklediğini ancak orada sonsuza kadar beklemeyeceğini söyledi.

Pistorius, şu an için gemilerin Hürmüz Boğazı'na girerek mayın temizlemelerinin öngörülmediğini, İran'ın Fransa'ya böyle bir misyonu reddettiğini bildirdiğini, bu yüzden bu konuda bir şey olacak beklentisiyle sonbahara kadar gemilerin orada kalmayacağını kaydetti.