Almanya'dan Netanyahu'ya Endişe - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'dan Netanyahu'ya Endişe

29.05.2026 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, Netanyahu'nun Gazze'deki işgal alanlarını artırma talimatını endişeyle izliyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna yönelik Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanların yüzde 70'e çıkarılması talimatını "endişeyle" takip ettiklerini söyledi.

Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Deschauer, İsrail'in olası yeni askeri adımlarının Gazze'de sivillere yönelik insani yardımları daha da zorlaştıracağı uyarısında bulunarak, "(Netanyahu'nun) Bu açıklamaları ve bunlarla ilgili haberleri endişeyle takip ediyoruz." dedi.

Deschauer, Alman hükümetinin tutumunun açık olduğunu belirterek, "Hükümetimizin tutumu, Gazze'nin bölünmesinin kalıcı olamayacağı ve kalıcı hale getirilmemesi gerektiğidir." ifadesini kullandı.

İsrail tarafından dile getirilen yeni planların, Almanya'nın destek verdiği ve bölgede barış perspektifi oluşturmayı amaçlayan 20 maddelik planla da uyumlu olmayacağına dikkati çeken Deschauer, bu planın Berlin yönetimi açısından yol haritası niteliği taşıdığını vurguladı.

Deschauer, bu yol haritasının çatışan tarafların plana bağlı kalmasını öngördüğüne işaret ederek, orta ve uzun vadede Hamas'ın silahsızlandırılmasının da bunun bir parçası olduğunu söyledi.

Öte yandan Deschauer, Gazze'deki mevcut durumun Birleşmiş Milletler'deki süreçlerde de önemli başlıklardan biri olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Orta Doğu'daki gelişmelerin uzun süredir dünya siyasetinin merkezinde yer aldığına işaret eden Deschauer, Alman hükümetinin bölgede kalıcı barışın sağlanması için çaba göstermeyi sürdürdüğünü belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün İsrail ordusuna Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanların yüzde 70'e çıkarılması talimatını verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Almanya, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'dan Netanyahu'ya Endişe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pervin Buldan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek
Kızıltepe’de Aileler Arasında Kanlı Kavga Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt İsmail Kartal'dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump’ın son onayı bekleniyor ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor
Dünya Kupası’nda yanacağız Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı Dünya Kupası'nda yanacağız! Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
Çeşme Belediyesi’nde skandal iddialar Müdür eşini yolsuzlukla suçlamıştı, son videosu ilginç Çeşme Belediyesi'nde skandal iddialar! Müdür eşini yolsuzlukla suçlamıştı, son videosu ilginç

14:26
Özlem Çerçioğlu’dan CHP’de olup bitenler hakkında ilk yorum
Özlem Çerçioğlu'dan CHP'de olup bitenler hakkında ilk yorum
14:07
Hatay ve Osmaniye’yi sel vurdu Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
13:56
Henüz 26 yaşında “Yapamazsın“ diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor
Henüz 26 yaşında! "Yapamazsın" diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor
13:33
Barış umudu altına yaradı Yüz güldüren yükseliş
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş
12:41
Türkiye’ye gelen Kanye West’ten hayranlarına soğuk duş
Türkiye’ye gelen Kanye West'ten hayranlarına soğuk duş
11:25
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay Fenomen türküyle karşılanacak
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 14:48:14. #.0.5#
SON DAKİKA: Almanya'dan Netanyahu'ya Endişe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.