Almanya'dan Rusya'ya Suriye Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'dan Rusya'ya Suriye Uyarısı

Almanya, Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerini kapatmasını ve askerlerini çekmesini talep etti.

16.01.2025 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, Rusya'ya Suriye'deki askeri üslerini kapatması ve askerlerini ülkeden çekmesi çağrısı yaptı.

Alman hükümetinin Suriye Koordinatörü Tobias Lindner???????, Der Spiegel dergisine verdiği demeçte, Rusya'nın Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Lindner, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün dokunulmaz olması gerektiğini söylediğimizde, bu tüm aktörler ve özellikle de Rusya için geçerlidir. Suriye'deki Rus üsleri kapatılmalı ve Rusya askerlerini geri çekmeli." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Beşşar Esed rejimini destekleyerek Suriye halkına karşı savaş açtığını kaydeden Lindler, Suriyelilerin bu konuda çok acı hatıraları olduğunu belirtti.

Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerini güvence altına alan mevcut ikili anlaşmalarla ilgili soruya ise Lindner, "Anlaşmalar feshedilebilir. Ancak tabii ki karar Suriyelilerin kendilerine aittir." yanıtını verdi.

Lindner, Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığının, Avrupa'nın güvenliği açısından daha geniş etkileri olduğunu vurgulayarak, "Ruslar Akdeniz'de, Libya'da ve Afrika'da faaliyet gösterebilmek için oradalar. Rusya öngörülebilir gelecekte Avrupa güvenliği için en büyük tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Almanya, Suriye, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'dan Rusya'ya Suriye Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 05:36:43. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'dan Rusya'ya Suriye Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.