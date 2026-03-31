Almanya'dan UNIFIL'e Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'dan UNIFIL'e Kınama

31.03.2026 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, Lübnan'da 3 Endonezyalı askerin ölümü nedeniyle UNIFIL'e yönelik saldırıları kınadı.

Almanya, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde görev yapan 3 Endonezyalı askerin Lübnan'da öldürülmesine neden olan son saldırıları şiddetle kınadı.

Almanya Dışişleri Bakanlığınca, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Lübnan'da UNIFIL birliklerine yönelik ve üç Endonezyalı barış gücü askerinin hayatını kaybetmesine neden olan son saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

BM Barış Gücü askerlerinin uluslararası hukukun koruması altında olduğu vurgulanarak, hedef olamayacakları kaydedildi.

Paylaşımda, çatışmanın tüm taraflarının UNIFIL'in güvenliğini ve emniyetini her zaman sağlamaları gerektiğine işaret edilerek taraflara ateşkesin yeniden tesis edilmesine ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı Kararı'nın uygulanması çağrısında bulunuldu.

UNIFIL, 29-30 Mart'ta Lübnan'ın güneyinde meydana gelen olaylarda 3 Endonezyalı askerinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Almanya, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'dan UNIFIL'e Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 18:54:50. #.0.4#
SON DAKİKA: Almanya'dan UNIFIL'e Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.