Almanya Dışişleri Bakanı Çin'i Ziyaret Edecek

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BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un 2-3 Aralık tarihleri arasında Çin'i ziyaret edeceğini söyledi.

Mao, cuma günü yaptığı açıklamada Baerbock'un ziyaretinin, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğinin belirtti. Mao, ziyaret sırasında Wang ve Baerbock'un Çin-Almanya Diplomasi ve Güvenlik Stratejik Diyaloğu'nun yedinci turuna eş başkanlık yapacaklarını sözlerine ekledi.