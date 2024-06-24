Almanya Dışişleri Bakanı Gazze'de Çatışmalara Ara Verilmesi Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı Gazze'de Çatışmalara Ara Verilmesi Çağrısında Bulundu

Almanya Dışişleri Bakanı Gazze\'de Çatışmalara Ara Verilmesi Çağrısında Bulundu

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'de çatışmalara insani ara verilmesi çağrısında bulundu. Baerbock, Orta Doğu ziyareti kapsamında İsrail, Filistin ve Lübnan'a yapacağı ziyaret öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, esirlerin serbest bırakılması ve Filistinlilerin acısının son bulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Hamas'a ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu plana onay vermesi çağrısında bulunan Baerbock, çatışmalara acil bir şekilde ara verilmesi gerektiğini belirtti.

24.06.2024 14:32
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'de çatışmalara ara verilmesi çağrısında bulundu.

Baerbock, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Lüksemburg'da gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Orta Doğu ziyareti kapsamında İsrail, Filistin ve Lübnan ziyaretine başlayacağını söyledi.

"Gazze'den gelen görüntüler ve halen kaçırılmış olan esirlerle ilgili düşünceler yürekleri parçalıyor. Bu yüzden benim, bizim ve ortaklarımız için şimdi kafamızı kuma gömmek kesinlikle bir seçenek değil." ifadesini kullanan Baerbock, Gazze'de çatışmalara insani ara verilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Baerbock, esirlerin serbest bırakılması ve Filistinlilerin acısının son bulması gerektiğini dile getirerek, "Çünkü Filistinliler güven içinde yaşarsa İsrail'in güven içinde yaşayabileceği ve İsrail güvende olduğunda da Filistinlilerin güven içinde yaşayacağı açıktır." dedi.

Bunun için Hamas'a ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu plana onay vermesi çağrısında bulunan Baerbock, "Çatışmalara ara verilmesine her zamankinden daha acil bir şekilde ihtiyaç duyuluyor." diye konuştu.

Baerbock, İsrail ve Filistin'in yanı sıra Lübnan'a da gideceğini ifade ederek, İsrail'in kuzeyinde Lübnan ile İsrail'i ayıran "mavi hatta" durumun endişe verici olduğunu belirtti.

Bakan Baerbock, gerilimin daha da artmasının "bölgedeki tüm insanlar için felaket olacağını", bu yüzden de Gazze'de çatışmalara ara verilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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