Almanya Dışişleri Bakanı: Gazze\'ye daha fazla insani yardım ulaşmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'de insanların açlıktan ve susuzluktan ölmemesi için Gazze'ye acilen çok daha fazla insani yardımın ulaşması gerektiğini bildirdi.
Baerbock, İsrail'e iki günlük ziyareti öncesinde yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki durumun giderek kötüleştiğine dikkati çekerek, "Gazze çöküşün eşiğinde. Refah'ta 1,3 milyon kişi çok dar bir alanda en korkunç koşullarda yaşıyor." ifadesini kullandı.
Birçoğunun Gazze'nin kuzeyindeki savaş bölgelerinden kaçtığına işaret eden Baerbock, sadece çocuklarını yanlarına almış bu insanların çoğunun üzerlerindeki kıyafetlerinden başka bir şeyleri bulunmadığını vurguladı.
Baerbock, "Bu koşullar altında İsrail ordusunun Refah'a yönelik saldırısı insani durumu tamamen yıkabilir çünkü Refah'ta bulunanlar öylece ortadan kaybolamazlar." ifadesini kullanarak, bu insanların çapraz ateş altında kalmamak için güvenli bölgeler ve koridorlara, ayrıca daha fazla insani yardıma ve çatışmalara insani ara verilmesine ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.
İsrail'deki görüşmelerde insani acıların azaltılması ve esirlerin serbest bırakılması konularının üzerinde duracağını belirten Baerbock, "Gazze'deki insanların açlıktan ve susuzluktan ölmemesi için Gazze'ye acilen çok daha fazla insani yardımın ulaşması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Baerbock, bu konuda Birleşmiş Milletlere (BM) ait kuruluşların "koruma garantilerine" ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, görüşmelerde Hamas'ın silah bırakması için uluslararası baskının nasıl artırılabileceğini de ele alacaklarını aktardı.
İsraillilerin ve Filistinlilerin kaderlerinin birbirleriyle yakından ilişkili olduğunu kaydeden Bearbock, "Birinin güvenliği diğerinin güvenliği anlamına geliyor. Bu da ancak iki devletli çözümle mümkün. Yan yana iki devlette barış ve güvenlik içinde yaşama umudunu yeniden tesis etmeliyiz." ifadesini kullandı.
Baerbock'un, ziyareti kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu ve mevkidaşı Yisrael Katz ile bir araya gelmesinin planlandığı bilgisi paylaşılmıştı.
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