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Almanya Dışişleri Bakanı Gazze'ye yardım için insani aralar istedi - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı Gazze'ye yardım için insani aralar istedi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yardım götürebilmek için yeni 'insani aralar' verilmesini istedi. Baerbock, İsrail'in Gazze'deki sivilleri korumak için daha fazlasını yapması gerektiğini belirtti ve insanlara daha fazla yardım ulaştırılabilmesi için daha fazla insani aralara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Gazze\'ye yardım için insani aralar istedi
09.01.2024 - 14:16,
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yardım götürebilmek için yeni "insani aralar" verilmesini istedi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Kahire'de bir araya gelen Baerbock, burada açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'deki sivilleri korumak için daha fazlasını yapması gerektiğine işaret eden Baerbock, "Bu kadar çok sayıda masum Filistinlinin çektiği acılar, bu şekilde devam edemez." ifadesini kullandı.

Bakan Baerbock, "İnsanlara çok daha fazla yardım ulaştırılabilmesi için daha fazla insani aralara ihtiyaç var." dedi.

Baerbock, İsrail ve Filistinliler arasında iki devletli çözümden yana olduğunu bir kez daha dile getirerek, Mısır'ın Gazze Şeridi'nin güney kesimine açılan sınır kapısı Refah'a gideceğini bildirdi.

Kaynak: AA
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