Almanya Dışişleri Bakanı İsrail'in işgalini kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya Dışişleri Bakanı İsrail'in işgalini kınadı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini kınayan danışma görüşünü ciddiye almasını ve iki devletli çözüm için adımlar atmasını istedi.

22.07.2024 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve bunun derhal sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Uluslararası Adalet Divanının (UAD) danışma görüşünü ciddiye almasını istedi.

Baerbock, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Bu rapor bağlayıcı olmasa bile, İsrail hükümetinin bu raporu ciddiye alması ve her şeyden önce iki devletli çözümün önünü açması yerinde olacaktır." dedi.

UAD'nin sadece Orta Doğu'daki durumla ilgili olarak değil, aynı zamanda iki devletli çözümle ilgili olarak da uluslararası toplumun sorumluluğu olduğunu açıkça ortaya koyan yol gösterici bir rapor yayımladığına dikkati çeken Baerbock, "Bugün burada, Brüksel'de, Avrupalılar olarak bu rapora yakından bakma fırsatına sahibiz. Rapordan önce de İsrail hükümetinin yerleşim politikasının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve iki devletli çözümün önünde engel teşkil ettiği zaten açıktı." dedi.

İsrail'den iki devletli çözümün önünü açmasını isteyen Baerbock, "Zira Filistinlilerin ve İsraillilerin gelecekte barış içinde bir arada yaşayabilmelerinin tek garantisi budur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Orta Doğu, Filistin, Almanya, İsrail, Avrupa Birliği, Orta Doğu, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı İsrail'in işgalini kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:57 Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
11:32 Mehmet Şimşek’ten Merkez’in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum
11:23 Rasim Ozan Kütahyalı’dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak Rasim Ozan Kütahyalı'dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 14:36:02. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanı İsrail'in işgalini kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement