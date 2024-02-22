Almanya Dışişleri Bakanı, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşın durdurulması çağrısında bulundu - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşın durdurulması çağrısında bulundu

Almanya Dışişleri Bakanı, Rusya\'ya Ukrayna\'daki savaşın durdurulması çağrısında bulundu

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, G20 Dışişleri Bakanları toplantısı için Brezilya'ya giderken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a seslenerek Ukrayna'daki savaşın sonlandırılması çağrısında bulundu. Baerbock, Rusya'nın iki yıldır pervasızca dünyayı en kötü savaşa maruz bıraktığını savunarak, savaşın doğum hastanelerini, okulları ve kreşleri hedef alarak Ukrayna halkına büyük acılar yaşattığını ifade etti. Ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'nın gıda ihracatını engellediğini ve gıdayı silah olarak kullandığını belirterek, bu durumun en çok dünyanın en yoksul insanlarını etkilediğini vurguladı. Baerbock ayrıca, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması için insani araya ihtiyaç olduğunu ve her iki tarafın da barış ve güvenlik içinde yaşayabileceği bir çözüme ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

22.02.2024 20:25  Güncelleme: 20:26
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a Ukrayna'daki savaşın durdurulması çağrısında bulundu.

Baerbock, G20 Dışişleri Bakanları toplantısı için gittiği Brezilya'da açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a seslenen Baerbock, "Sayın Lavrov, eğer insan hayatını umursuyorsanız, kendi halkınızı, Rus çocuklarını ve gençlerini umursuyorsanız bu savaşı artık sonlandırmalısınız. Eğer Rusya bu savaşı şimdi sonlandırsaydı, hepimizin talebi olan barışın, adaletin yolu açılırdı." dedi.

Baerbock, G20 üyesi olan Rusya'nın iki yıldır pervasızca dünyayı en kötü savaşa maruz bıraktığını savunarak, "Rusya'nın savaşı, doğum hastanelerini, okulları ve kreşleri kasten bombalayarak Ukrayna halkına özellikle de en savunmasız durumdaki kadınlara ve çocuklara korkunç acılar yaşattı. Binlerce çocuk Ukrayna'dan Rusya'ya kaçırıldı, anneleri onları bulamasın diye isimleri değiştirildi." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, Ukrayna'nın gıda ihracatını engellediğini ve gıdayı acımasızca silah olarak kullandığını ileri süren Baerbock, bunun da en çok dünyanın en yoksul insanlarını, kadınlarını ve çocuklarını etkilediğini savundu.

Baerbock, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması için insani araya ihtiyacın olduğunu söyledi.

Her iki taraftaki acıyı görmenin ve insanlığın bölünmez olduğunu anlamanın önemine vurgu yapan Baerbock, "Hristiyan, Müslüman veya Yahudi kanı diye bir şey yok. Sadece insan kanı var." dedi.

Baerbock, hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin yan yana barış ve güvenlik içinde yaşamasına olanak sağlayacak bir çözüme ihtiyacın olduğunu, bunun da iki devletli çözüm ile mümkün olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanı, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşın durdurulması çağrısında bulundu - Son Dakika
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