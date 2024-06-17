Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Stark-Watzinger istifa etmeyecek - Son Dakika
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Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Stark-Watzinger istifa etmeyecek

Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger, İsrail'i protesto eden öğrencilere destek veren öğretim üyelerinin finansal desteğinin kesilip kesilmeyeceğine ilişkin inceleme başlatılması haberlerinin ardından istifa etmeyeceğini söyledi. Stark-Watzinger, bu incelemeyi kendisinin başlatmadığını belirtti ve istifa etmek için bir neden görmediğini ifade etti. Öğretim üyelerinin açık mektubuyla ilgili olarak ise çok sayıda akademisyen, öğrencilere destek veren ve polis şiddetine karşı çıkan mektubu imzalamıştı.

17.06.2024 18:41
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Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger, istifa etmek için bir neden görmediğini söyledi.

Stark-Watzinger, Almanya 2024 Eğitim Raporu'nu, Berlin'de düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı.

İsrail'i protesto eden öğrencilere sahip çıkan öğretim üyelerinin devletten aldıkları finansal desteğin kesilip kesilmeyeceğine ilişkin inceleme başlatılması haberlerinin ardından istifa edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Stark-Watzinger, "Bunu yapmak için bir neden göremiyorum. İnceleme başlatılması talimatını ben vermedim." dedi.

Stark-Watzinger, dün yaptığı yazılı açıklamada da yükseköğretimden sorumlu müsteşar Sabine Döring'in söz konusu incelemeyi başlattığına işaret ederek kendisinin görevden alındığını duyurmuştu.

Öğretim üyelerinin açık mektubu

Başkent Berlin'deki Hür Üniversitesinde 7 Mayıs'ta yaklaşık 150 öğrenci, Filistin'e destek vermek ve Almanya'da Filistin destekçilerine yönelik baskıyı protesto etmek için üniversitenin iç bahçesinde çadırlar kurarak dayanışma kampı oluşturmuştu. Polis gösteriye müdahale ederek kampı boşaltmış ve çok sayıda Filistin destekçisini gözaltına almıştı.

Bu gelişmeler üzerine ülkenin çeşitli üniversitelerinde görev yapan çok sayıdaki öğretim üyesi, Filistin ile dayanışma gösterilerinde bulunan öğrencilere destek veren ve öğrencilerin polis şiddetine maruz bırakılmamasını isteyen açık mektubu imzalamıştı.

İnternet üzerinden yayımlanan mektupta, "Kamptaki somut taleplere katılıp katılmadığımızdan bağımsız olarak öğrencilerimizin yanında duruyor ve onların barışçıl protesto hakkını savunuyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Alman NDR televizyon kanalının haberinde, bakanlığın, iç yazışmalarına yer verilerek açık mektubu imzalayan akademisyenlerin aldıkları finansal desteğin kesilip kesilmeyeceğini araştırmak için inceleme başlattığı belirtilmişti.

Almanya'da çeşitli üniversitelerde görev yapan 2 binin üzerinde akademisyen de Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger'in görevinden istifa etmesini talep etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Stark-Watzinger istifa etmeyecek - Son Dakika

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