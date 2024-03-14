Almanya Ekonomi Bakanı çalışma saatlerinin düşürülmesine karşı

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkesinde çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik son dönemde giderek artan grevleri eleştirerek, çalışma saatlerinin düşürülmesini göze alamayacaklarını söyledi.
Spiegel dergisinin haberine göre, Habeck, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Her halükarda, şu anda giderek daha az çalışmak için biraz fazla grev ya da propaganda var. ve şu anda bunu gerçekten göze alamayız." ifadesini kullandı.
Bakan Habeck, açıklamasında, herhangi bir toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığına değinmeyerek, Almanya'da 700 bin boş iş pozisyonu olduğunu ayrıca bunun yaşlanan nüfus ve ekonomide büyüme gibi nedenlerle 2 milyona kadar çıkabileceğini söyledi.
Şu andaki çalışma saatlerinin bile yeterli olmadığını vurgulayan Habeck, yaşlı insanların uzun süre çalışabilmeleri için teşviklere ihtiyaç olduğunu belirtti.
Bu arada Almanya'da ücretler ve çalışma koşulları konusunda işverenler ile sendikalar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle protesto ve grevler devam ediyor.
Ülkede aylarca süren çiftçi protestolarının yanında, Alman Makinistler Sendikası (GDL), Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile yapılan ücret artışı görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 4 ay içinde altıncı kez grev yaptı. GDL, çalışma saatlerinin haftada 35 saate indirilmesi talep ediyor.
Alman hava yolu şirketi Lufthansa ve iştiraklerinde pilotları, uçuş görevlilerini ve yer personelini temsil eden sendikalar da ücret artışı ve çalışma koşulları konularında müzakereler yürütüyor. Lufthansa'nın yer ve kabin personeli ise daha fazla ücret için son günlerde uyarı grevlerine gidiyor.
Öte yandan, Alman Ekonomi Enstitüsü (IW Köln) demir yolu grevinin günde yaklaşık 100 milyon avroluk kayba yol açacağını duyurmuştu.
Almanya Merkez Bankası da (Bundesbank) iş bırakma eylemlerini, ülkenin GSYH'sinin 2023'de yüzde 0,3 küçülmesinin potansiyel faktörlerinden biri olarak göstermişti.
Ülkede bazı siyasetçiler ise gelecekte uzun grevlerin önlenmesi için yasaların sıkılaştırılması çağrısında bulunuyor.
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