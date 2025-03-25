Almanya Federal Meclis'in Yeni Dönemi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya Federal Meclis'in Yeni Dönemi Başladı

21. Dönem Federal Meclis'te tartışmalar yaşandı, Gregor Gysi önemli açıklamalarda bulundu.

25.03.2025 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'da yeni dönem sert tartışmalarla başladı. Almanya'da 21'inci Dönem Federal Meclis (Bundestag), seçimlerden 30 gün sonra ilk kez toplandı. Sert  tartışmalarla başlayan yeni yasama dönemin ilk oturumunu Sol partili Groger Gys yönetti.

Almanya'da 21. Dönem Federal Meclis (Bundestag), seçimlerden 30 gün sonra ilk kez toplandı. Birlik,dayanışma mesajlarını verildliği ilk oturumda sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin sunduğu "Meclis içtüzüğü'nde değişiklik yapılmasını ve en yaşlı milletvekilinin "Alterspräsident" (Geçici Meclis Başkanı) olması gerektiğine yönelik önerisi" gerginlik yarattı.

Ancak mevcut düzenlemeye göre, en uzun süre görev yapmış milletvekili bu görevi üstleniyor. Bu kurala göre oturumu, Sol Parti'den (Die Linke) Gregor Gysi yönetti.

Tartışmaların ardından Gregor Gysi, oturumun açılış konuşmasını yaptı ve farklılıkların demokrasi içindeki değerine vurgu yaparak, birleştirici mesajlar verdi.

Almanya'nın Sol Parti siyasetçilerinden Gregor Gysi, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki çatışmalar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gysi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirdi. Gysi, ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda sağlanabilecek bir ateşkesin, Ukrayna'nın aleyhine sonuçlar doğurabileceğinden endişe ettiğini, bu nedenle Avrupa inisiyatifiyle bir barış anlaşmasının daha faydalı olacağını dile getirdi.

İsrail- Filistin çatışmasına da değinen Gysi, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin kendi devletlerinde güvenli bir şekilde yaşama hakları olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Sol Parti, Orta Doğu, Politika, Almanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Federal Meclis'in Yeni Dönemi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti

00:32 Trump, Türkiye’ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan’dan övgüyle bahsetti Trump, Türkiye'ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan'dan övgüyle bahsetti
22:41 Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti
22:35 Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
22:03 Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
21:09 Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
09:36 Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
09:33 Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
09:31 Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
09:26 FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
09:23 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
09:15 Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
09:14 Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 01:57:55. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya Federal Meclis'in Yeni Dönemi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement