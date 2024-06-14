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Almanya Federal Meclisinde İsrail'e silah ihracatının durdurulması talep edildi.

Mecliste "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) Partisi milletvekillerinin verdiği " Gazze'deki savaş için silah yok, İsrail'e silah ihracatını durdurun" başlıklı önerge tartışıldı.

Gece geç saatlerde yapılan oturumda BSW adına söz alan Milletvekili Sevim Dağdelen, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının artık meşru müdafaayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurgulayarak, Alman hükümetinin İsrail'e silah ihracatını durdurmasını istedi.

Dağdelen, binlerce Filistinli çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu ve bunun başlıca sorumlusunun insani yardım sevkiyatını engelleyen aşırı sağcı Binyamin Netanyahu hükümeti olduğunu belirtti.

BWS'li Dağdelen, ayrıca Yeşillerden Almanya için Alternatif Partisine kadar Meclisin İsrail'e silah satışının dondurulmasını dayatmayı reddetmesini utanç verici olarak niteledi.

"Bu suç ortaklığına bir son vermeniz gerektiğine inanıyoruz"

Alman silahlarının İsrail ordusu tarafından savaş suçu niteliğinde kullanıldığına dair raporlara işaret eden Dağdelen, "13 binden fazlası çocuk olmak üzere bugüne kadar 37 bin Filistinli öldürüldü. Peki Alman hükümeti ne yapıyor? İsrail'e silah ve mühimmatını vicdansızca tedarik etmeyi sürdürüyor. Sahra Wagenknecht İttifakı olarak, bu suç ortaklığına bir son vermeniz gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Önergeye destek veren Sol Partili Nicole Gohlke de Gazze'de tanıklık edilen şeyin meşru müdafaadan çok daha fazlası olduğuna dikkati çekerek, "Bu, on binlerce masum insanın toplu olarak cezalandırılmasıdır. Almanya için bu savaş suçuna ortak olmamak amacıyla silah ihracatının kalıcı olarak yasaklanması anlamına gelmelidir. Alman hükümetinin bu çatışmada tek taraflı olması ve bu savaşın tüm mağdurlarıyla empati kuramaması şok edicidir. Öldürülen Filistinli çocukları hatırlamak yerine, bu savaşa son verilmesi çağrısında bulunanlar, genellikle baskıya maruz kalmaktadır." şeklinde konuştu.

Söz alan iktidar kanadı ise önergesini reddettikleri BSW'nin ideolojik oyun oynadığını savunarak İsrail'e desteklerini yineledi.