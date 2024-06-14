Almanya Federal Meclisinde İsrail'e silah ihracatının durdurulması talep edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya Federal Meclisinde İsrail'e silah ihracatının durdurulması talep edildi

Almanya Federal Meclisi'nde Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi milletvekillerinin verdiği önergeyle İsrail'e silah ihracatının durdurulması talep edildi. Milletvekilleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının meşru müdafaayla ilgisi olmadığını ve Alman hükümetinin silah ihracatını durdurmasını istedi.

14.06.2024 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Federal Meclisinde İsrail'e silah ihracatının durdurulması talep edildi.

Mecliste "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) Partisi milletvekillerinin verdiği " Gazze'deki savaş için silah yok, İsrail'e silah ihracatını durdurun" başlıklı önerge tartışıldı.

Gece geç saatlerde yapılan oturumda BSW adına söz alan Milletvekili Sevim Dağdelen, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının artık meşru müdafaayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurgulayarak, Alman hükümetinin İsrail'e silah ihracatını durdurmasını istedi.

Dağdelen, binlerce Filistinli çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu ve bunun başlıca sorumlusunun insani yardım sevkiyatını engelleyen aşırı sağcı Binyamin Netanyahu hükümeti olduğunu belirtti.

BWS'li Dağdelen, ayrıca Yeşillerden Almanya için Alternatif Partisine kadar Meclisin İsrail'e silah satışının dondurulmasını dayatmayı reddetmesini utanç verici olarak niteledi.

"Bu suç ortaklığına bir son vermeniz gerektiğine inanıyoruz"

Alman silahlarının İsrail ordusu tarafından savaş suçu niteliğinde kullanıldığına dair raporlara işaret eden Dağdelen, "13 binden fazlası çocuk olmak üzere bugüne kadar 37 bin Filistinli öldürüldü. Peki Alman hükümeti ne yapıyor? İsrail'e silah ve mühimmatını vicdansızca tedarik etmeyi sürdürüyor. Sahra Wagenknecht İttifakı olarak, bu suç ortaklığına bir son vermeniz gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Önergeye destek veren Sol Partili Nicole Gohlke de Gazze'de tanıklık edilen şeyin meşru müdafaadan çok daha fazlası olduğuna dikkati çekerek, "Bu, on binlerce masum insanın toplu olarak cezalandırılmasıdır. Almanya için bu savaş suçuna ortak olmamak amacıyla silah ihracatının kalıcı olarak yasaklanması anlamına gelmelidir. Alman hükümetinin bu çatışmada tek taraflı olması ve bu savaşın tüm mağdurlarıyla empati kuramaması şok edicidir. Öldürülen Filistinli çocukları hatırlamak yerine, bu savaşa son verilmesi çağrısında bulunanlar, genellikle baskıya maruz kalmaktadır." şeklinde konuştu.

Söz alan iktidar kanadı ise önergesini reddettikleri BSW'nin ideolojik oyun oynadığını savunarak İsrail'e desteklerini yineledi.

Kaynak: AA

Sahra Wagenknecht, Almanya, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Federal Meclisinde İsrail'e silah ihracatının durdurulması talep edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:44 AK Parti’ye mi geçecek İYİ Parti’de dedikoduları alevlendirecek istifa AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa
12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
12:40 Mühürlü üç kapıdan geçiliyor Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor Mühürlü üç kapıdan geçiliyor! Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor
12:12 Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa’da olacak Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu! Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa'da olacak
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 13:17:52. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya Federal Meclisinde İsrail'e silah ihracatının durdurulması talep edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement