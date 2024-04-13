Almanya, Filistin Kongresi'ne Konuşmacı Olarak Gelen Rektörü Ülkeye Sokmadı

Almanya'da düzenlenen Filistin Kongresi'ne konuşmacı olarak geldiğinde ülkeye sokulmayan Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı İngiliz rektörü Gassan Ebu Sitte, Almanya'nın Filistinlilerin sesini kesmek istediğini belirtti.
Cerrah olarak 9 Ekim 2023'ten sonra 40 gün kaldığı Gazze'de yaşadıklarını anlatmak üzere dün sabah Almanya'ya giden Ebu Sitte, bu ülkeye alınmamasını ve polisin, Filistin Kongresi'ni iptal etmesini AA muhabirine değerlendirdi.
Ebu Sitte, başkent Berlin'e ulaşır ulaşmaz yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Berlin Havalimanı'na vardığımda durduruldum ve sorgulanmak üzere 3,5 saat tutuldum. Bana, nisan ayının geri kalanı boyunca Alman topraklarına giremeyeceğim ve Almanya dışından da olsa canlı bağlantıyla ya da görüntülü mesajla kongreye katılmayı denememem gerektiği söylendi."
Ebu Sitte, 3,5 saatlik sorgu sırasında Gazze'de ne yaptığı, (Almanya'ya) davetli olarak gelip gelmediği, planlanmış bir yürüyüşün olup olmadığı, sadece konuşma mı yapacağının sorulduğunu aktardı.
Ülkeye girişinin mümkün olmadığıyla ilgili "gülünç" bir gerekçe sunulduğunu da anlatan Ebu Sitte, "Kongre katılımcılarının güvenliğini sağlayamayacaklarını, bu nedenle kongreyi iptal ettiklerini söylediler." ifadesini kullandı.
"Kanıtları yok etmeye çalışıyorlar, görgü tanıklarını susturmaya çalışıyorlar"
Ebu Sitte, Almanya'ya girişinin engellenmesi ve kongrenin sonlandırılmasının arkasında başka bir sebep olduğuna da işaret ederek şunları kaydetti:
"Bunun arkasında yatan sebep şu; Filistinlilerin sesini kesmek istiyorlar. Nikaragua'nın Uluslararası Adalet Divanında Almanya'nın İsrail'in soykırım suçlarına ortak olduğu yönünde söyledikleri doğru. Kanıtları yok etmeye çalışıyorlar, görgü tanıklarını susturmaya çalışıyorlar. Almanya'nın yapmaya çalıştığı şey bu."
Havalimanında tutulduğu süre boyunca İngiltere'nin Berlin Büyükelçiliği ya da Dışişleri Bakanlığıyla bir temasa geçemediğini de belirten Ebu Sitte, "Yalnızca avukatım aracılığıyla bölgemi temsil eden milletvekiliyle temas kurdum." dedi.
Ebu Sitte, konuyu mahkemeye taşıyacağını da sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › Almanya, Filistin Kongresi'ne Konuşmacı Olarak Gelen Rektörü Ülkeye Sokmadı - Son Dakika
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