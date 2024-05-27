Almanya Hükümeti, İsrail'in Filistin mülteci kampını bombalamasını 'hata' olarak görüyor - Son Dakika
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Almanya Hükümeti, İsrail'in Filistin mülteci kampını bombalamasını 'hata' olarak görüyor

Almanya Hükümeti, İsrail\'in Filistin mülteci kampını bombalamasını \'hata\' olarak görüyor

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasını 'hata' olarak nitelendirdiğini söyledi. Hebestreit, Almanya'nın İsrail'in Hamas'a karşı savunmasında uluslararası hukuka uymasını defalarca dile getirdiğini ve uluslararası hukuka göre savaş suçu olup olmadığının hukukçulara bırakılması gerektiğini belirtti. Ayrıca Almanya Başbakanı Scholz'un İsrail'e Refah'a saldırıları durdurma çağrısında bulunduğunu ve bu taleplerinin hala geçerli olduğunu ifade etti.

27.05.2024 17:41
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Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasını "hata" olarak gördüklerini söyledi.

Hebestreit, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in dün Gazze'de mülteci kampını bombalamasıyla uluslararası hukuku ihlal edip etmediğine ilişkin soruyu cevapladı.

Hebestreit, böyle bir sonucu çıkarmak için dikkatli olunması gerektiğini belirterek, İsrail savcılığının saldırıya endişesini dile getirdiğini ve konunun incelendiğini kaydetti.

"Her halükarda bir hata yapıldı, bunu şimdiden söyleyebiliriz." ifadesini kullanan Hebestreit, Almanya Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Başbakan Olaf Scholz'un prensip olarak İsrail'in Hamas'a karşı savunmasında uluslararası hukuka uyması gerektiğini defalarca dile getirdiğini söyledi.

Böyle bir suç işlendiğine dair kanıt olduğunda Alman hükümetinin bunu kesinlikle kınayacağını ifade eden Hebestreit, "Uluslararası hukuka göre savaş suçu olup olmadığı, olayı tam olarak bilen hukukçulara bırakılması gereken bir konudur." dedi.

Hebestreit, AA muhabirinin, "Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarının bağlayıcı olduğunu ifade ettiniz. UAD İsrail'in Refah'a saldırılarını durdurmasına hükmetti. Bu kararı destekliyor musunuz ve İsrail'e bu yönde siz de çağrı yapıyor musunuz?" sorusuna da Almanya Başbakanı Scholz'un Kudüs'te İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu'nun da hazır bulunduğu bir toplantıda Refah'a yönelik büyük bir saldırı başlatılmasına karşı uyarıda bulunduğunu anımsattı.

Bunun hala geçerli olduğunu aktaran Alman Hükümet Sözcüsü, "Bu talebimizi birçok kez tekrarladık. Buna bağlı kalacağız." diye konuştu.

Hebestreit, ayrıca İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde kendini savunma hakkı olduğunu da savundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya Hükümeti, İsrail'in Filistin mülteci kampını bombalamasını 'hata' olarak görüyor - Son Dakika

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