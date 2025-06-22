Almanya, İsrail'den 64 Vatandaşını Getirdi

BERLİN, 22 Haziran (Xinhua) -- Almanya, İsrail'de bulunan 64 vatandaşını ülkeye getirdi.

Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre tahliye edilenleri taşıyan iki Alman uçağı cuma gecesi ülkenin batısındaki Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Köln Bonn Havalimanı'na indi.

Basında çıkan haberlerde söz konusu uçuşlarda çocuklu ailelere ve özel durumu bulunan gruplara öncelik verildiği belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı cumartesi günü Ürdün'den özel bir uçuşun yapılmasının planlandığını açıkladı.

Bu haftanın başlarında gerçekleştirilen iki charter uçuşuyla krizin yaşandığı Ortadoğu'dan toplam 345 Alman vatandaşı ve yakın aile üyeleri Ürdün üzerinden ülkeye getirildi.