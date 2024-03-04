Almanya, İsrail'in Gazze saldırılarına destek suçlamalarına karşı savunma yapacak

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Almanya, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak "soykırım işlemesini kolaylaştırdığı" gerekçesiyle Nikaragua tarafından Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan davada suçlamalara karşı savunma yapacak.

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında AA muhabirinin ülkesinin bu davayı nasıl değerlendirdiğine ilişkin sorusu üzerine, hükümetin Nikaragua'nın UAD'ye yaptığı başvuruyu not ettiği yanıtını verdi.

Alman hükümetinin tutumunu davada ortaya koyacağını belirten Büchner, "Suçlamaları haksız buluyoruz ve ayrıntıları davada ortaya koyacağız." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner de UAD'ye değer verdiklerini ve davaya dahil olup savunma yapacaklarını dile getirdi.

Wagner, ancak Nikaragua'nın suçlamalarını açık şekilde reddettiklerini vurguladı.

Nikaragua, 2 Mart'ta UAD'ye verdiği dava dilekçesinde Almanya'nın, İsrail'e siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) fonlarını keserek "İsrail'in soykırım işlemesini kolaylaştırdığı ve her halükarda soykırımı önlemek için mümkün olan her şeyi yapma yükümlülüğünü yerine getirmediği" suçlamasında bulunmuştu.

Almanya'nın, İsrail'in sadece Gazze'de işlediği suçlardan değil işgal altındaki tüm Filistin topraklarındaki suçlardan sorumlu olduğunu öne süren Nikaragua, ayrıca 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin (Soykırım Sözleşmesi) yanı sıra 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri, uluslararası insancıl hukukun ihlal edilemez ilkeleri ve diğer genel uluslararası hukuk normlarına aykırı davrandığını ve uluslararası hukuku dört ayrı şekilde ihlal ettiğini savunmuştu.