Almanya Kuzey Kore\'nin Füze Denemelerini Kınadı

Almanya Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği balistik füze denemelerini sert şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Kuzey Kore'nin bugün ve dünkü gayrimeşru füze denemelerini sert bir şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, füze denemeleriyle Kuzey Kore'nin bir kez daha Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarını açıkça ihlal ettiği, bölgedeki gerilimi sorumsuzca artırarak bölgesel ve uluslararası barışı tehdit ettiği vurgulandı.

Kuzey Kore'den Birleşmiş Milletler kararlarını tam olarak uygulaması istenen açıklamada, Pyongyang yönetimine ABD ve Güney Kore'nin görüşme tekliflerini kabul etmesi ve nükleer ve füze programlarını tasfiye etmek üzere ciddi müzakerelere girme çağrısında bulunuldu.