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Almanya Kuzey Kore'nin Füze Denemelerini Kınadı - Son Dakika
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Almanya Kuzey Kore'nin Füze Denemelerini Kınadı

Almanya, Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği balistik füze denemelerini sert bir şekilde kınadığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ederek bölgesel ve uluslararası barışı tehdit ettiğini vurguladı. Ayrıca, Pyongyang yönetimine ABD ve Güney Kore'nin görüşme tekliflerini kabul etmesi ve nükleer programlarını tasfiye etmek için müzakerelere girmesi çağrısında bulunuldu.

Almanya Kuzey Kore\'nin Füze Denemelerini Kınadı
18.12.2023 - 21:33,
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Almanya Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği balistik füze denemelerini sert şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Kuzey Kore'nin bugün ve dünkü gayrimeşru füze denemelerini sert bir şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, füze denemeleriyle Kuzey Kore'nin bir kez daha Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarını açıkça ihlal ettiği, bölgedeki gerilimi sorumsuzca artırarak bölgesel ve uluslararası barışı tehdit ettiği vurgulandı.

Kuzey Kore'den Birleşmiş Milletler kararlarını tam olarak uygulaması istenen açıklamada, Pyongyang yönetimine ABD ve Güney Kore'nin görüşme tekliflerini kabul etmesi ve nükleer ve füze programlarını tasfiye etmek üzere ciddi müzakerelere girme çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA
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