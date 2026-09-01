Almanya, Leipzig'deki İHA saldırısını Rusya'nın düzenlediğini duyurdu: Bonn konsolosluğu kapatılacak - Son Dakika
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Almanya, Leipzig'deki İHA saldırısını Rusya'nın düzenlediğini duyurdu: Bonn konsolosluğu kapatılacak

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Almanya, 4 Ağustos'ta Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla (İHA) yapılan başarısız saldırının Rusya'nın emriyle düzenlendiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Dobrindt, olayın arkasındaki isimlerin izlerinin Rusya'ya uzandığını belirtirken, Dışişleri Bakanı Wadephul, Bonn'daki Rus Başkonsolosluğu'nun 18 Eylül'de kapatılacağını ve Berlin'deki Rus Evi ile sözleşmenin feshedileceğini duyurdu.

Almanya hükümeti, Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) bulunmasıyla ilgili soruşturmada elde edilen bulguların Rusya'yı sorumlu gösterdiğini belirterek bir dizi tedbir açıkladı.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, düzenledikleri ortak basın toplantısında Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA bulunmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Dobrindt, 4 Ağustos'ta havalimanında patlayıcı yüklü bir İHA ile yapılan başarısız saldırının Rusya'nın emriyle düzenlendiğini belirtti.

Dobrindt, olayın arkasındaki isimlerin izlerinin Rusya'ya uzandığını ve faillerin Rus devlet kurumları adına hareket ettiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Wadephul da Rusya'nın tehlikeli davranışlarının Avrupa'ya yönelik istikrarsızlaştırma, dezenformasyon, tehdit, sabotaj ve saldırganlık girişimlerinden oluşan uzun bir dizinin parçası olduğunu, Rusya'nın Almanya'ya açık bir düşmanlıkla yaklaştığını kaydetti.

Rusya yönetiminin Leipzig'deki saldırı girişimiyle büyük ölçüde gergin olan ikili ilişkileri bir kez daha ciddi şekilde zedelemek için bilinçli bir karar aldığını savunan Wadephul, "Almanya, güvensizlik yaratmak isteyen düşmanlara karşı direnecektir. Bu nedenle hükümetimiz Leipzig'deki hibrit saldırının kaynağı olan Rusya'ya karşı harekete geçmektedir." dedi.

Hükümet olarak Rusya'ya karşı önlemler uygulamaya koyduklarını aktaran Wadephul, şunları kaydetti:

"Bonn'daki Rus Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacaktır. Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşme feshedilecektir. Avrupa Birliği'nde, hibrit saldırılar bağlamında Rusya'dan gelen kişilerin yeni listelere alınması için öneride bulunacağız. Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerini sıkılaştırıyoruz. Rus gölge filosuna yönelik baskıyı artırıyoruz."

Rusya'nın Berlin Büyükelçisini bakanlığa çağırma talimatı verdiğini vurgulayan Wadephul, Rusya yönetimine verdikleri mesajın, "Güvenlik politikası alanındaki eylemlerimizde kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." şeklinde olduğunu söyledi.

Leipzig-Halle Havalimanı'nda İHA bulunmuştu

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya, Leipzig'deki İHA saldırısını Rusya'nın düzenlediğini duyurdu: Bonn konsolosluğu kapatılacak - Son Dakika

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