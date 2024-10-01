Almanya Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

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BERLİN, 1 Ekim (Xinhua) -- Almanya Savunma Bakanlığı Pazartesi günü bölgede artan endişeler üzerine Lübnan'daki Alman vatandaşlarını tahliye etmek üzere Hava Kuvvetleri'ne ait A321 tipi bir uçağın Beyrut'a gittiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı da Lübnan'a seyahat edilmemesi konusunda uyarı yayımlayarak Alman vatandaşlarına ülkeyi terk etme tavsiyesinde bulundu. Hükümet yaptığı açıklamada Beyrut'taki Alman Büyükelçiliği'nin açık kalacağını, ancak personelin aileleriyle yardımcı personelin uçakla ülkelerine döneceğini belirtti.

Beyrut'taki Alman Büyükelçiliği, ticari uçuşlar ve diğer yollarla ülkeden ayrılma konusunda da Alman vatandaşlarına yardımcı oluyor.

Bakanlık, Pazartesi günü gerçekleştirilen uçuşta sağlık sorunları olan Alman vatandaşlarına öncelik verildiğini kaydetti.