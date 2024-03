Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi, Gazze'de ateşkes için Almanya Başbakanı'na mektup yazdı

Güncel

Almanya'daki Müslüman derneklerin çatı örgütü olan Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM), Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a açık mektup yazarak, Gazze'de ateşkes sağlanması için daha fazla çaba sarf edilmesi konusunda talepte bulundu.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve Almanya Müslümanlar Merkez Konseyinin de üyesi olduğu KRM tarafından yazılan mektupta, şu ifadeler kullanıldı:

"Altı ay süren savaşın ardından Gazze'deki sivil halkın durumu felaket. Onların acılarını kelimelere dökmek pek mümkün değil. Her gün değil, her saat, hatta her an biz ve tüm insanlık, masum insanların hayatlarını kaybetmesine tanık oluyoruz. Gazze defalarca ve büyük çapta bombalanıyor. Görgü tanıklarının ifadesine göre, siviller sıklıkla ateş altında kalıyor veya bombalamaların hedefi oluyor. Sadece en gerekli altyapıdan değil, yiyecek, su ve ilaçtan da mahrumlar."

Mektupta, savaşın acı bilançosu detaylı şekilde anlatılırken, bölgedeki masum sivillerin ne pahasına olursa olsun korunması istendi.

İsrail ordusunun eylemlerinin aylardır dünya çapında yapılan gösteri ve açıklamalarla kınandığı hatırlatılan mektupta, "Birleşmiş Milletler Genel Kurullarında yapılan oylamalar ve dünya çapındaki protestolar, dünya çapındaki devletlerin ve insanların ezici çoğunluğunun İsrail'in askeri tedbirlerini kınadığını gösterdi. Bunlar arasında İsrailli insan hakları örgütleri, aktivistler ve Hamas saldırısı kurbanlarının aileleri de vardı. İsrail'in eylemlerine yönelik bu eleştiri tüm siyasi, ideolojik, dini, kültürel ve ulusal sınırların ötesinde ifade ediliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açık mektupta ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Almanya'da aylardır yapılan kamuoyu yoklamaları, ülkedeki insanların büyük bir çoğunluğunun İsrail ordusunun güç kullanmasını orantısız ve dolayısıyla haksız bulduğunu ve Almanya'nın Filistinlilerin acılarına son verecek adımlar atmasından yana olduğunu gösterdi. Almanya'nın uluslararası itibarı da mevcut politikalarından dolayı zarar görüyor. Alman hükümeti şu ana kadar savaş suçlarına pek değinmediği veya bunları net ve kesin bir şekilde kınamadığı ve çok sayıda belgelenmiş vakaya rağmen İsrail'i kayıtsız şartsız desteklemeye devam ettiği konusunda eleştiriliyor. Ülkemiz, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası itibarında düşüş yaşıyor."

Filistinlilerin çektiği acıların da anlatıldığı mektupta ayrıca bölgede her kesimin yapması gerekenler listelendi ve Alman hükümetinden Gazze'de ateşkes sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi talebinde bulunuldu.