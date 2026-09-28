Almanya'nın eski Başbakan Yardımcısı Habeck, Gazze'de savaş suçu işlendiğini söyledi - Son Dakika
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Almanya'nın eski Başbakan Yardımcısı Habeck, Gazze'de savaş suçu işlendiğini söyledi

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Almanya'nın eski Başbakan Yardımcısı Habeck, ARD'ye verdiği demeçte Gazze'de savaş suçları işlendiğine dair pek çok kanıt olduğunu söyledi. Habeck, sol kesimde antisemitizmin yaygınlaşmasının nedenlerinden birini İsrail'in Gazze'deki eylemleri olarak gösterdi.

Almanya'nın eski Başbakan Yardımcısı ve Yeşiller Partisi siyasetçisi Robert Habeck, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin "savaş suçu" ifadesini kullanarak, "Bence Gazze'de savaş suçları işlendiğine dair pek çok kanıt var." dedi.

Habeck, kamu yayıncısı ARD'ye yaptığı açıklamada, Almanya'da antisemitizmle mücadele ile İsrail hükümetinin politikalarına yönelik eleştirilerin aynı anda dile getirilebilmesi gerektiğini belirtti.

Antisemitizmin Almanya'da özellikle de sol kesimde yaygınlaşmasının nedenlerinden birinin İsrail'in Gazze'deki eylemleri olduğunu dile getiren Habeck, "Bence şu anda antisemitizmin sol kanatta bu kadar yaygın olmasının temel nedeni, İsrail'in Gazze'deki eylemleri ve savaş suçlarıdır." diye konuştu.

Habeck, İsrail hükümetine yönelik meşru eleştirilerin antisemitizmle eş tutulmaması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin değerlendirmesinde "savaş suçu" ifadesini kullanan Habeck, "Bence Gazze'de savaş suçları işlendiğine dair pek çok kanıt var." ifadesini kullandı.

Habeck, buna karşın İsrail'in Gazze'deki katliamları için "soykırım" kavramını kullanmak konusunda tereddüt ettiğini söyledi. Bunun nedenini Almanya'nın Nazi dönemindeki geçmişine bağlayan Alman siyasetçi, "Yahudi soykırımını o kadar korkunç bir olay olarak görüyorum ki, bunun için kullanılan kelimeleri her şey için, yani genel anlamda kullanmak istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail devletinin kuruluş ve güvenlik anlayışının Yahudilerin yeniden şiddet yoluyla yok edilmesine izin vermeme ilkesine dayandığını anlatan Habeck, İsrail'i "savunmacı, mücadeleci ve bu anlamda dışa karşı da saldırgan bir devlet" olarak tanımladı.

Habeck, İsrail'in güvenlik anlayışının Gazze'de belirli bir noktadan sonra aşırıya kaçtığını vurgulayarak, "Bu adım, Gazze'de pek çok yerde çok fazla ileri götürüldü." dedi.

Almanya'da İsrail'e yönelik eleştirilerin antisemitizm suçlamasıyla bastırılmaması gerektiğinin altını çizen Habeck, "Meşru soruların gündeme getirildiği yerlerde kendimizi susturma hatasına düşmememiz gerektiğini savunuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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