 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Almanya'nın Passau kentinde trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'nın Passau kentinde trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Passau kentinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Passau merkezinde bir kamyon yayalara çarptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kadın hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Alman televizyon kanalı ARD'ye bağlı Bayrischer Runfunk medya kuruluşunun haberine göre, olayın bir kaza olduğu ve kamyon şoförünün sağlık sorunları olabileceği düşünülüyor. Kazanın yaşandığı bölge ve Schanzl Köprüsü trafiğe kapatıldı.

Almanya\'nın Passau kentinde trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
29.12.2023 - 14:15,
Abone Ol

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Passau kentinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Passau merkezinde bir kamyon yayalara çarptı.

Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 1 kadın yaşamını yitirdi, şoförün de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Alman televizyon kanalı ARD'ye bağlı Bayrischer Runfunk medya kuruluşunun haberinde, Niederbayern Emniyet Müdürlüğünün şimdilik olayın bir kaza olduğunu varsaydığı ve kamyon şoförünün sağlık sorunlarının olabileceği belirtildi.

Kazanın yaşandığı bölge ve Schanzl Köprüsü trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İtfaiye, Bavyera, Almanya, İtfaiye, Trafik Kazaları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'nın Passau kentinde trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


14:39
Süper Kupa finali öncesi Atatürk'ün sözü Suudi Arabistan'da krize neden oldu Süper Kupa finali öncesi Atatürk'ün sözü Suudi Arabistan'da krize neden oldu
14:08
Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
13:56
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda
13:53
Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz etiketleri değiştirmeye başladılar Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz etiketleri değiştirmeye başladılar
13:36
Kız öğrenci, başka sınıfta okuyan öğrenciyi okul tuvaletinde bıçakladı Kız öğrenci, başka sınıfta okuyan öğrenciyi okul tuvaletinde bıçakladı
13:36
CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı
13:32
Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi
13:30
Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim

Son Dakika
14:39 Süper Kupa finali öncesi Atatürk'ün sözü Suudi Arabistan'da krize neden oldu
14:08 Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
13:56 AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda
13:53 Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz etiketleri değiştirmeye başladılar
13:36 Kız öğrenci, başka sınıfta okuyan öğrenciyi okul tuvaletinde bıçakladı
13:36 CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı
13:32 Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi
13:30 Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim
13:19 Veliler, sınıf basıp çocukların gözü önünde 2 öğretmeni darbetti
12:45 Plastik poşetlerin tüketici fiyatı 2024'te de değişmedi, geri kazanım payı arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 14:47:22. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'nın Passau kentinde trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement