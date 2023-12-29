Almanya\'nın Passau kentinde trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Passau kentinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Passau merkezinde bir kamyon yayalara çarptı.

Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 1 kadın yaşamını yitirdi, şoförün de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Alman televizyon kanalı ARD'ye bağlı Bayrischer Runfunk medya kuruluşunun haberinde, Niederbayern Emniyet Müdürlüğünün şimdilik olayın bir kaza olduğunu varsaydığı ve kamyon şoförünün sağlık sorunlarının olabileceği belirtildi.

Kazanın yaşandığı bölge ve Schanzl Köprüsü trafiğe kapatıldı.