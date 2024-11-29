Almanya'nın Seçimleri için Siber Tehdit Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'nın Seçimleri için Siber Tehdit Uyarısı

BfV, 2025 seçimleri öncesi Rusya'nın dezenformasyon ve siber saldırı girişimlerine dikkat çekti.

29.11.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), 23 Şubat 2025'te yapılması planlanan Federal Meclis seçimleri nedeniyle dezenformasyon ve siber saldırılar düzenlenerek manipülasyon yapılabileceğini bildirdi.

BfV'nin internet sitesinde yayımlanan tehdit analizinde, "yabancı istihbarat servislerinin büyük çaplı girişimlerine" işaret edilerek, "Dezenformasyon ve itibarsızlaştırma eylemleri, siber saldırıların yanı sıra casusluk ve sabotaj da dikkate alınmalıdır." ifadesine yer verildi.

Analizde, söz konusu saldırıların amacının, "sahte iddialarla karar vericiler üzerinde etki yaratmak ve özgür düşünce ve karar alma sürecini etkilemek" olduğu kaydedildi.

Tehlikenin öncelikle Rusya'dan geldiği aktarılan analizde, "Rusya muhtemelen seçimleri kendi lehine etkilemek konusunda en büyük ve en belirgin çıkara sahip." değerlendirmesinde bulunuldu.

Analizde ayrıca, Rusya'nın şimdiden Batı ile bir "enformasyon savaşı" içinde olduğu, Moskova yönetiminin Batı karşıtı söylemlerin yayılmasını agresif bir şekilde genişlettiği belirtilerek, "Amaç, Alman toplumunda belirsizlik ve bölünme yaratmak. Ukrayna'yı destekleme isteğini azaltmak." denildi.

Siber saldırılarda yapay zekanın rolünün de arttığına dikkatin çekildiği analizde, deepfake videolar ve sahte ses kayıtlarıyla seçmenleri aldatmaya teşebbüs edilebileceği vurgulandı.

Güvenlik makamları geçmişte Alman siyasetçilere ve siyasi partilere yönelik, Rus hacker gruplarına atfedilen siber saldırıları tespit etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dezenformasyon, Güvenlik, Politika, Almanya, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'nın Seçimleri için Siber Tehdit Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 8 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 8 özel hastaneye kayyum atandı
14:42 Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı
14:22 14 yaşındaki kızı taciz eden taksiciye meydan dayağı 14 yaşındaki kızı taciz eden taksiciye meydan dayağı
13:49 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık’ta Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
21:38 Beşiktaş’ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü Beşiktaş'ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü
21:28 Beşiktaş’ta Gabriel Paulista sakatlandı Beşiktaş'ta Gabriel Paulista sakatlandı
21:11 Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray’a pahalıya patladı Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray'a pahalıya patladı
21:01 Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti
21:01 Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti Yücel Arzen’in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar
20:51 Bakan Tunç’tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi
20:46 Sokak ortasında benzin döküp kendini yaktı Sokak ortasında benzin döküp kendini yaktı
20:13 Öldürülen imam tarafından taciz edildiği öne sürülen 14 yaşındaki kız çocuğu o anları anlattı Öldürülen imam tarafından taciz edildiği öne sürülen 14 yaşındaki kız çocuğu o anları anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 15:38:20. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'nın Seçimleri için Siber Tehdit Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.