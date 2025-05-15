Almanya'nın Sera Gazı Emisyonu %3,4 Azaldı

Almanya'nın geçen yıl sera gazı emisyonlarını zayıf ekonomik faaliyetlerle bir önceki yıla göre yüzde 3,4 azaltarak 2024 iklim hedefine ulaştığı bildirildi.

Ülkede 2020'de İklim Eylem Yasası ile iklim bilimi, çevre, sosyal konular ve ekonomi uzmanlarından oluşturulan İklim Değişikliği Uzmanlar Konseyi, geçen yıla yönelik sera gazı emisyonlarına ilişkin verileri ve sera gazı emisyonlarının gelecekteki gelişimine ilişkin tahminleri yayınladı.

Buna göre, ülkede geçen yıl 649 milyon ton (karbondioksit eş değeri) ile 2023'e kıyasla yaklaşık yüzde 3,4 daha az sera gazı salındı. Bu azalmanın 2023'teki yüzde 10'a kıyasla önemli ölçüde daha az olması dikkati çekti.

Beş bilim insanının hazırladığı raporda, geçen yıl ülkedeki sera gazı emisyonlarındaki düşüşün kısmen ılıman geçen kış gibi hava koşullarından kaynaklandığı belirtildi. Zayıf ekonomi de daha düşük enerji tüketimine katkı sundu.

Enerji sektörü bir kez daha özellikle kömürle çalışan elektrik santrallerinin devreden çıkarılması yoluyla emisyonların azaltılmasına en büyük katkıyı yaptı.

Ulaşım sektörü ise geçen yıl emisyon hedeflerini tutturamadı.

Hükümetin iklim tedbirleri

İklim Değişikliği Uzmanlar Konseyi, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan yeni federal hükümetin koalisyon sözleşmesinde açıklanan iklime yönelik tedbirlere şüpheyle yaklaştığını ifade etti.

Koalisyon sözleşmesinde bina yenileme veya altyapı gibi iklim politikalarıyla ilgili çok sayıda proje listelenmiş olsa da bunların detaylarının ve uygulanmasının açık kaldığı kaydedildi.

Raporda, "Mevcut haliyle, koalisyon anlaşmasında açıklanan projeler 2030 hedefine ulaşılması için önemli bir pozitif ivme sağlamayacaktır. Bu nedenle hem 2030 hedeflerine hem de 2045 yılına kadar iklim nötrlüğü hedefine ulaşılamaması riski bulunmaktadır." denildi.

İklim Değişikliği Uzmanlar Konseyi Başkan Yardımcısı Brigitte Knopf, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman hükümetinin koalisyon anlaşmasının 2030 hedefine ulaşılması için kayda değer bir ivme oluşturmadığını belirterek, "Ayrıca, koalisyon anlaşması temel sorun alanlarını açıkça ele almıyor ve birçok noktada muğlak kalıyor. Bu nedenle önümüzdeki iklim eylem programının sadece 2030 hedefine ulaşılmasını sağlamakla kalmamasını, aynı zamanda belirlenen eylem alanlarına ve uzun vadede iklim nötrlüğüne ulaşılmasına açıkça odaklanmasını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Alman hükümeti, yeni borçlanmayla finanse edilen 500 milyar avroluk özel altyapı fonunda iklimin korunmasına hizmet eden projeler için de 100 milyar avro ayırmıştı.

Almanya 2030 iklim hedefini ıskalayacak

Uzmanların sera gazı emisyonları projeksiyonuna göre ise sera gazı emisyonlarında 2030 yılına kadar 1990 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 63'lük düşüş öngörüldü. Almanya'nın İklim Koruma Yasası'nda yüzde 65'lik azaltım öngörülüyor.

Bu arada, ülke ekonomisi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi.

Böylece Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Ekonomi, 2023'te de yüzde 0,3 daralmıştı.

Almanya, son iki yıldır büyüyemeyen tek G7 ekonomisiydi.