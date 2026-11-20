Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31), karbondioksite göre yaklaşık 24 bin kat daha güçlü sera etkisine sahip ve atmosferde 1000 yıldan fazla kalabilen SF6 gazına karşı 35 ülke ortak girişim başlattı. Almanya, elektrik şebekelerinde kullanılan gazın yerine iklim dostu teknolojilerin yaygınlaştırılması için 15,5 milyon avroluk finansman sağlayacağını açıkladı.

Antalya'da gerçekleştirilen COP31 kapsamında, küresel ısınmaya neden olan en güçlü sera gazlarından biri olan kükürt hekzaflorürün (SF6) kullanımının azaltılmasına yönelik uluslararası girişim duyuruldu. Almanya öncülüğünde başlatılan 'Global SF6 Pledge' (Küresel SF6 Taahhüdü) girişimine, Avrupa Birliği'nin de aralarında olduğu 35 ülke destek verdi. Girişime katılan ülkelerin dünya ekonomisinin yaklaşık üçte birini temsil ettiği açıklandı.

KARBONDİOKSİTTEN 24 BİN KAT GÜÇLÜ

Almanya Federal Çevre Bakanlığı'nın 19 Kasım'da yayımladığı açıklamaya göre, SF6 gazının 100 yıllık dönemdeki küresel ısınma potansiyeli, karbondioksitin yaklaşık 24 bin katı. Atmosferde 1000 yıldan fazla kalabilen gazın küresel emisyonlarının özellikle elektrik iletim ve dağıtım şebekelerindeki sızıntılar nedeniyle arttığı belirtildi. Gazın küçük miktarlarda atmosfere salınmasının bile uzun vadeli iklim etkileri oluşturabildiğine dikkat çekildi.

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE KULLANILIYOR

SF6 gazı, dünyanın birçok ülkesindeki elektrik şebekelerinde yüksek ve orta gerilim şalt ekipmanlarında yalıtım ve elektrik arklarını söndürme amacıyla kullanılıyor. Kısa devre ve yangın risklerinin önlenmesine yardımcı olan gaz, elektrik altyapısında uzun yıllardır tercih ediliyor. Ancak ekipmanlardan meydana gelen sızıntılar, güçlü sera etkisi nedeniyle iklim değişikliği açısından önemli bir sorun oluşturuyor.

35 ÜLKE ORTAK HAREKET EDECEK

Almanya öncülüğünde başlatılan girişime Avrupa Birliği, Kanada, Fransa, İspanya, İngiltere, Kamboçya, Kenya, Nijerya, Senegal ve Uganda'nın da aralarında olduğu ülkeler destek verdi. Avrupa Komisyonu, toplam 35 ülkenin girişime katıldığını duyurdu. Dünya Bankası ve İklim ve Temiz Hava Koalisyonu da çalışmayı destekleyen kuruluşlar arasında yer aldı. Ülkeler, SF6 emisyonlarının daha iyi ölçülmesi, mevcut ekipmanlardaki sızıntıların azaltılması ve gaz içermeyen yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması için iş birliği yapacak.

15,5 MİLYON AVROLUK DESTEK

Almanya, SF6 kullanımının azaltılmasına yönelik uluslararası çalışmaları desteklemek amacıyla 15,5 milyon avroluk finansman sağlayacağını açıkladı. Birkaç yıla yayılan girişim, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler İklim Teknoloji Merkezi ve Ağı tarafından yürütülecek. Finansmanla ülkelerin teknik kapasitesinin geliştirilmesi, yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması ve elektrik şebekelerinde emisyonların azaltılmasına yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

GAZ KULLANILMAYAN TEKNOLOJİLER GELİŞTİRİLDİ

Açıklamada, SF6 kullanılmadan çalışan elektrik şalt ekipmanlarının orta gerilimde ve 145 kilovolta kadar yüksek gerilim uygulamalarında ticari olarak kullanılabildiği belirtildi. Daha yüksek gerilim seviyeleri için ise pilot çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Mevcut elektrik tesislerinde gaz sızıntılarının önlenmesi, gazın geri kazanılması ve yeniden kullanılması da emisyonların azaltılmasına yönelik yöntemler arasında gösterildi.

AVRUPA'DA KADEMELİ YASAK

Avrupa Birliği'nde yürürlüğe giren düzenlemeler kapsamında, Ocak 2026'dan itibaren 24 kilovolta kadar yeni orta gerilim şalt ekipmanlarında SF6 kullanımına kısıtlama getirildi. Yasakların farklı gerilim seviyelerinde aşamalı genişletilerek 2032 yılına kadar uygulanması planlanıyor. Antalya'da açıklanan küresel girişim ise ülkelerin gönüllü katılımına dayanıyor ve dünya genelinde doğrudan bağlayıcı bir yasak içermiyor.

'İKLİM İÇİN BÜYÜK FAYDA'

Almanya Federal Çevre Bakanı Carsten Schneider, SF6'nın bilinen en güçlü sera gazı olduğunu belirterek, kullanımının azaltılmasının iklim açısından büyük fayda sağlayacağını söyledi. Elektrik şebekelerinin dünya genelinde hızla büyüdüğüne dikkati çeken Schneider, yeni altyapıların başlangıçtan itibaren iklim dostu teknolojilerle kurulmasının önemini vurguladı. Schneider, Antalya'daki COP31 sayesinde kısa sürede çok sayıda ülkenin girişime destek vermesinin sağlandığını ve yeni katılımların beklendiğini ifade etti.