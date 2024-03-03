Almanya, Rusya'yı hibrit saldırıyla suçladı - Son Dakika
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Almanya, Rusya'yı hibrit saldırıyla suçladı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz ve diğer bazı generallerin görüşme kaydının dinlenilmesiyle ilgili, Rusya'yı Almanya'ya karşı 'hibrit saldırı' gerçekleştirmekle suçladı. Pistorius, olayın Putin'in enformasyon savaşının bir parçası olduğunu belirterek, gereken önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Alman Bakan, kaydın yayınlanmasının Rusya'ya karşı bir savaş efsanesini güçlendirmeyi amaçladığını ancak bunun saçma olduğunu ifade etti.

03.03.2024 19:45  Güncelleme: 19:46
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz ve diğer bazı generallerin görüşme kaydının dinlenilmesiyle ilgili, Rusya'yı Almanya'ya karşı "hibrit saldırı" gerçekleştirmekle suçladı.

Savunma Bakanı Pistorius, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Bu olay açıkça Hava Kuvvetlerindeki bir tartışmanın dinlenmesi ve yayınlanmasından daha fazlasıdır. Bu, Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'in yürüttüğü enformasyon savaşının bir parçası, buna hiç şüphe yok. Bu dezenformasyon için hibrit bir saldırı, bölünmeler yaratmayı, birliğimizi baltalamayı amaçlıyor." dedi.

Yaşananlara özel bir ihtiyatla ancak daha fazla kararlılıkla tepki verilmesi gerektiğini dile getiren Pistorius, olayın duyulmasının ardından Askeri Karşı İstihbarat Servisi'ni arayarak konunun tüm yönleriyle araştırılması talimatını verdiğini belirtti.

Yapılacak incelemenin ardından gereken sonuç ve kararın alınacağına dikkati çeken Pistorius, ancak Putin'in oyunlarına gelinmemesi gerektiğini ifade etti.

Pistorius, görüşme kayıtlarının Rusya'da cezaevinde ölen Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın cenaze töreninden bir gün sonra ve Wirecard skandalıyla ilgili yeni ifşaatların ardından yayınlanmasının tesadüf olduğuna kimsenin inanmadığına işaret ederek, "Bu açıkça birliğimizi baltalamakla ilgilidir. Daha önce de söylediğim gibi iç siyasetimizi parçalamakla ilgili bir durum. Putin'in bizi birbirimizden ayırmasına izin vermememiz çok önemli, onun istediği tam da bu ve buna karşı birlik içinde durmalıyız." şeklinde konuştu.

Alman Bakan kaydın yayınlanmasının kesinlikle koordine edilmiş, koreografisi yapılmış ve Almanya'nın Rusya'ya karşı bir savaş üzerinde çalıştığı efsanesini güçlendirmeyi amaçladığını ancak bunun tamamen saçma olduğunu belirtti.

Pistorius olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma sözünü yineleyerek telefon dinleme, gizli dinleme saldırılarına karşı yeni önlemler alınacağını söyledi.

Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayımlamıştı.

Ses kaydında üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensupları, siyasi bir karar alınması durumunda, Taurus füzelerinin ne şekilde gönderilebileceğini, bunların Ukrayna tarafından Almanya'nın istihbarat ve teknik desteği olmadan kullanılıp kullanılamayacağını tartışıyorlardı.

Kayıtta ayrıca, Taurus füzelerinin Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na inşa ettiği Kırım Köprüsü'nü teknik olarak imha edip edemeyeceği tartışması da yer alıyordu.

Kaynak: AA

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