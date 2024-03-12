Almanya Savunma Bakanı, telekonferansın güvenli olmayan hat kullanıldığını doğruladı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman Hava Kuvvetleri subayları arasındaki telekonferansın dinlenmesi konusunda güvenli olmayan hat kullanıldığını doğrularken, Alman basını ise güvenli olmayan hat kullanan ikinci kişinin Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz olduğunun öğrenildiğini belirtti.
Bakan Pistorius, Federal Meclis Savunma Komitesi'nin Berlin'deki özel toplantısının ardından açıklamada bulundu.
Pistorius, Hava Kuvvetleri subayları arasında "Taurus" seyir füzelerinin Ukrayna'ya verilip verilmemesiyle ilgili görüşmenin ses kaydının Rusya'da yayımlanmasıyla ilgili, birden fazla güvenli olmayan hat kullanıldığını doğruladı.
Alman Silahlı Kuvvetleri personelini savunan Pistorius, "Burada hata yapsalar da yapmasalar da en iyi subaylarımı ifşa etmeye istekli değilim, bunu bir kez daha açıklığa kavuşturmak istiyorum. (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in bizden beklediği de tam olarak budur." dedi.
Alman basınında yer alan haberlerde de daha önce başka bir memurun güvenli olmayan bir bağlantı üzerinden konferansa katıldığının bilindiği, Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz'ın da ikinci kişi olarak güvenli olmayan bir hat üzerinden görüşmeye katıldığının öğrenildiği kaydedildi.
Söz konusu olayla ilgili gerekli personel hakkında ön disiplin soruşturmasının sürdüğü belirtildi.
Kayıtlar Rusya'da yayımlandı
Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayımlamıştı.
Ses kaydında üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensupları, siyasi bir karar alınması durumunda, Taurus füzelerinin ne şekilde gönderilebileceğini, bunların Ukrayna tarafından Almanya'nın istihbarat ve teknik desteği olmadan kullanılıp kullanılamayacağını tartışıyorlardı.
Kayıtta ayrıca Taurus füzelerinin Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na inşa ettiği Kırım Köprüsü'nü teknik olarak imha edip edemeyeceği tartışması da yer alıyordu.
Daha önce yapılan ön incelemede Alman Hava Kuvvetlerinden bir subayın, güvenli olmayan hat kullandığı ve dinlemenin bu nedenle bir askerin "kişisel kullanım hatasından" kaynaklandığı açıklanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Almanya Savunma Bakanı, telekonferansın güvenli olmayan hat kullanıldığını doğruladı - Son Dakika
Çorum polisi tarafından düzenlenen operasyonla, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ikamet ettikleri adreslere yapılan baskında gözaltına alındılar.
Kahramanmaraş'ta Akedaş İlkokulu'nda öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıldönümünü coşkulu bir programla kutladı. Öğrenciler, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle söyleyerek farkındalık oluşturdu.
Sivasspor'un forvet oyuncusu Fode Koita, Adana Demirspor maçı öncesinde taraftarlardan destek istedi. Koita, performansının günden güne arttığını ve takıma daha fazla yardımcı olmak istediğini belirtti. Ayrıca, kırmızı-beyazlı taraftarlardan maçlarda desteklerini sürdürmelerini istedi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, isabeyli Mahallesi Kahraman Caddesinde bulunan bir inşaatta çalışan 2 işçi, inşaat iskelesinden düşerek yaralandı. Yaralı işçiler, sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde mala zarar verme suçundan şüpheli olan 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 kuru sıkı tabanca ve molotof yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İzmir Konak'ta bir motosiklet sürücüsü, tek teker üzerinde ilerlerken kaza yaptı. Kaza anları, aynı istikamete giden bir taksi içindeki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi ve yaralandı.
Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar bulunduğu ve Suriye'deki üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu iddianamede yer aldı. Sanığın suçlamaları kabul etmediği belirtildi.
Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 4 katlı bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yapılan çalışmaların deprem riskine karşı önemli olduğunu belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?