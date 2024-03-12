Almanya Savunma Bakanı, telekonferansın güvenli olmayan hat kullanıldığını doğruladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya Savunma Bakanı, telekonferansın güvenli olmayan hat kullanıldığını doğruladı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman Hava Kuvvetleri subayları arasındaki telekonferansın dinlenmesi konusunda güvenli olmayan hat kullanıldığını doğruladı. Alman basını ise güvenli olmayan hat kullanan ikinci kişinin Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz olduğunu belirtti. Pistorius, Hava Kuvvetleri subayları arasında yapılan görüşmenin ses kaydının Rusya'da yayımlanmasıyla ilgili, birden fazla güvenli olmayan hat kullanıldığını doğruladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

12.03.2024 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman Hava Kuvvetleri subayları arasındaki telekonferansın dinlenmesi konusunda güvenli olmayan hat kullanıldığını doğrularken, Alman basını ise güvenli olmayan hat kullanan ikinci kişinin Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz olduğunun öğrenildiğini belirtti.

Bakan Pistorius, Federal Meclis Savunma Komitesi'nin Berlin'deki özel toplantısının ardından açıklamada bulundu.

Pistorius, Hava Kuvvetleri subayları arasında "Taurus" seyir füzelerinin Ukrayna'ya verilip verilmemesiyle ilgili görüşmenin ses kaydının Rusya'da yayımlanmasıyla ilgili, birden fazla güvenli olmayan hat kullanıldığını doğruladı.

Alman Silahlı Kuvvetleri personelini savunan Pistorius, "Burada hata yapsalar da yapmasalar da en iyi subaylarımı ifşa etmeye istekli değilim, bunu bir kez daha açıklığa kavuşturmak istiyorum. (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in bizden beklediği de tam olarak budur." dedi.

Alman basınında yer alan haberlerde de daha önce başka bir memurun güvenli olmayan bir bağlantı üzerinden konferansa katıldığının bilindiği, Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz'ın da ikinci kişi olarak güvenli olmayan bir hat üzerinden görüşmeye katıldığının öğrenildiği kaydedildi.

Söz konusu olayla ilgili gerekli personel hakkında ön disiplin soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

Kayıtlar Rusya'da yayımlandı

Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayımlamıştı.

Ses kaydında üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensupları, siyasi bir karar alınması durumunda, Taurus füzelerinin ne şekilde gönderilebileceğini, bunların Ukrayna tarafından Almanya'nın istihbarat ve teknik desteği olmadan kullanılıp kullanılamayacağını tartışıyorlardı.

Kayıtta ayrıca Taurus füzelerinin Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na inşa ettiği Kırım Köprüsü'nü teknik olarak imha edip edemeyeceği tartışması da yer alıyordu.

Daha önce yapılan ön incelemede Alman Hava Kuvvetlerinden bir subayın, güvenli olmayan hat kullandığı ve dinlemenin bu nedenle bir askerin "kişisel kullanım hatasından" kaynaklandığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Almanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Savunma Bakanı, telekonferansın güvenli olmayan hat kullanıldığını doğruladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • DEAŞ Üyesi 3 Kişi Çorum'da Yakalandı
    17:08 DEAŞ Üyesi 3 Kişi Çorum'da Yakalandı

    Çorum polisi tarafından düzenlenen operasyonla, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ikamet ettikleri adreslere yapılan baskında gözaltına alındılar.

  • Kahramanmaraş'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıldönümü kutlandı
    17:06 Kahramanmaraş'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıldönümü kutlandı

    Kahramanmaraş'ta Akedaş İlkokulu'nda öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıldönümünü coşkulu bir programla kutladı. Öğrenciler, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle söyleyerek farkındalık oluşturdu.

  • Fode Koita, Taraftarlardan Destek İstedi
    17:06 Fode Koita, Taraftarlardan Destek İstedi

    Sivasspor'un forvet oyuncusu Fode Koita, Adana Demirspor maçı öncesinde taraftarlardan destek istedi. Koita, performansının günden güne arttığını ve takıma daha fazla yardımcı olmak istediğini belirtti. Ayrıca, kırmızı-beyazlı taraftarlardan maçlarda desteklerini sürdürmelerini istedi.

  • Nazilli'de İnşaat İskelesinden Düşen İşçiler Yaralandı
    17:05 Nazilli'de İnşaat İskelesinden Düşen İşçiler Yaralandı

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde, isabeyli Mahallesi Kahraman Caddesinde bulunan bir inşaatta çalışan 2 işçi, inşaat iskelesinden düşerek yaralandı. Yaralı işçiler, sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

  • Şanlıurfa'da molotofkokteyli atan 3 şüpheli gözaltına alındı
    17:05 Şanlıurfa'da molotofkokteyli atan 3 şüpheli gözaltına alındı

    Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde mala zarar verme suçundan şüpheli olan 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 kuru sıkı tabanca ve molotof yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

  • İzmir Konak'ta tek tekerle ölüm oyunu kazayla sonuçlandı
    17:04 İzmir Konak'ta tek tekerle ölüm oyunu kazayla sonuçlandı

    İzmir Konak'ta bir motosiklet sürücüsü, tek teker üzerinde ilerlerken kaza yaptı. Kaza anları, aynı istikamete giden bir taksi içindeki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi ve yaralandı.

  • Adana'da DEAŞ üyesi tutuklanan sanık hakkında dava açıldı
    17:01 Adana'da DEAŞ üyesi tutuklanan sanık hakkında dava açıldı

    Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar bulunduğu ve Suriye'deki üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu iddianamede yer aldı. Sanığın suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

  • Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Devam Ediyor
    16:59 Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Devam Ediyor

    Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 4 katlı bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yapılan çalışmaların deprem riskine karşı önemli olduğunu belirtti.


16:36 Bakırköy’de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bakırköy'de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı
15:58 Adana anketinde dikkat çeken sonuç Adana anketinde dikkat çeken sonuç
15:37 Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı, bağış yapılmasının da kuralı var Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı, bağış yapılmasının da kuralı var
15:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan ’’Son seçimim’’ dedi ama Bakan Tunç kapıları kapatmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Son seçimim'' dedi ama Bakan Tunç kapıları kapatmadı
13:51 Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun otopsi kaydını istedi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydını istedi
16:19 Eşini öldürüp, sosyal medyadan ’Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis Eşini öldürüp, sosyal medyadan 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis
15:56 Diyanet öğrencilere kütüphanesini kapattı mı Açıklama geldi Diyanet öğrencilere kütüphanesini kapattı mı? Açıklama geldi
15:27 4 yıl futboldan men edilen Pogba’ya Rusya’dan teklif var 4 yıl futboldan men edilen Pogba'ya Rusya'dan teklif var
15:06 Karısı her şeyi itiraf etti İntihar ettiği söylenen diş hekimi cinayete kurban gitmiş Karısı her şeyi itiraf etti! İntihar ettiği söylenen diş hekimi cinayete kurban gitmiş
15:01 KYK Erkek Öğrenci Yurduna silahla giren öğrenci, arkadaşını vurarak öldürdü KYK Erkek Öğrenci Yurduna silahla giren öğrenci, arkadaşını vurarak öldürdü
14:51 Eşini kıskançlık yüzünden öldüren adam: Pişman değilim Eşini kıskançlık yüzünden öldüren adam: Pişman değilim
14:49 Sosyal medya fenomeni ve eski kick boksçu Andrew Tate ile kardeşi Romanya’da tutuklandı Sosyal medya fenomeni ve eski kick boksçu Andrew Tate ile kardeşi Romanya'da tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 17:08:32. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya Savunma Bakanı, telekonferansın güvenli olmayan hat kullanıldığını doğruladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement