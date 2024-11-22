Almanya UCM Kararını İnceliyor

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararının Almanya'da uygulama açısından ne anlama geldiğini incelendiğini söyledi.

Baerbock, Alman kamu yayıncısı ARD'ye, UCM kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Hukuka ve yasalara uyacaklarını da söylediklerini aktaran Baerbock, "Ancak sonuçta sorunuz teoriktir çünkü şu anda böyle durum yok. Elbette şimdi bunun Almanya'daki uygulama için tam olarak ne anlama geldiğini inceliyoruz." ifadelerini kullandı.

Baerbock, "Almanya'nın UCM'yi kabul ettiğinin ve buna bağlı olduğunun, Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in de AB'nin böyle bir kişinin savaş suçlarıyla suçlandığı takdirde tutuklanmasının sağlanması gerektiğini söylediğinin" hatırlatılması üzerine de "Dediğim gibi, ulusal, Avrupa ve uluslararası düzeyde yasalara uyuyoruz. Bu nedenle şimdi bunun bizim için ulusal uygulama açısından tam olarak ne anlama geldiğini inceliyoruz." diye konuştu.