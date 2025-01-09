Almanya, Ukrayna'ya Ek Hava Savunma Füzeleri Sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya, Ukrayna'ya Ek Hava Savunma Füzeleri Sağlayacak

Almanya, Ukrayna'ya Iris-T hava savunma sistemleri için ilave füzeler tedarik edeceğini açıkladı.

09.01.2025 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin Ukrayna'ya kısa vadede Iris-T hava savunma sistemleri için ilave füzeler sağlayacağını duyurdu.

Pistorius, ABD'nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı kapsamında gazetecilere açıklama yaptı.

Toplantıda 50 ülkeden temsilcinin gelecekte de Ukrayna'ya aktif ve güvenilir bir şekilde destek vermeyi sürdürmeyi ele aldığını belirten Pistorius, Almanya'nın 2024'te Ukrayna'ya yaklaşık 8 milyar avroluk destek sağladığını ifade etti.

Pistorius, Ukrayna'ya şimdiye kadar 6 Iris-T hava savunma sistemi sağladıklarını, bu yıl da daha önce söz verilen 3 Iris-T SLS ve 3 Iris-T SLM sistemlerini teslim edeceklerini dile getirerek, "Başlangıçta Alman ordusu için düşünülen ve şimdi doğrudan üretimden Ukrayna'ya yönlendirdiğimiz Iris-T sistemleri için ilave füzeler sağlayacağız." dedi.

Sağlanacak sistemler konusunda takvime uyacaklarını belirten Pistorius, Ukrayna için bu yıl Alman üretimi 4 modern obüs, 20 Marder tipi piyade savaş tankı ile 22 Leopard 1A5 muharebe tankı tedarik edeceklerini söyledi.

Almanya, Polonya'ya Patriot sistemleri ve asker konuşlandıracak

Pistorius, Almanya'nın 2022'den beri 19 bin Ukraynalı askere eğitim verdiğini, bu yıl da 10 bin Ukraynalı askere eğitim vermeyi planladıklarını ifade etti.

Bakan Pistorius, gelecek haftalarda 2 Patriot hava savunma sistemi ve 200 askeri 6 aylık süre için Polonya'da konuşlandıracaklarını ve bunların NATO'ya bağlı olacağını dile getirdi.

Ukrayna Savunma Temas Grubunun geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pistorius, bu formatın, Donald Trump'ın ABD'de başkanlık görevini üstleneceği 20 Ocak'tan sonra da ABD liderliğinde devam etmesinden yana olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ukrayna, Almanya, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya, Ukrayna'ya Ek Hava Savunma Füzeleri Sağlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 04:48:39. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya, Ukrayna'ya Ek Hava Savunma Füzeleri Sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.