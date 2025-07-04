Almanya ve Hollanda'dan Rusya'ya Kimyasal Silah İddiası

Almanya ve Hollanda istihbaratları, Rusya'nın " Ukrayna'da kimyasal silah kullanımını artırdığını" iddia etti.

Alman Dış İstihbaratı (BND), Hollanda askeri istihbarat servisi MIVD ile Hollanda istihbarat servisi AIVD ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Rusya'nın "Ukrayna'da kimyasal silah kullanımını artırdığı" ileri sürüldü.

Rus birliklerinin özellikle kapalı alanlarda ölümcül sonuçlar verebilen zehirli sıvı bir gaz olan kloropikrin kullanımını artık standart uygulama haline getirdiği ve yaygınlaştırdığı iddia edilen açıklamada, Rusya'nın böylece Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiği savunuldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen MIVD Direktörü Koramiral Peter Reesink, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanımını artırmasının "endişe verici" olduğunu belirterek, "Rusya'nın kimyasal silah programından kaynaklanan tehdit artıyor." ifadelerini kullandı.

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans ise Rusya'nın kimyasal silah kullanımını "sistematik" ve "büyük ölçekte" artırdığını vurgulayarak, "Bu tehlikeli bir durum. Bu tamamen kabul edilemez ve Ukrayna'nın karşı karşıya olduğu saldırganın vahşiliğini bir kez daha gösteriyor." dedi.

Brekelmans, Rusya'nın kimyasal silah kullanımının normalleşmemesi gerektiğini belirterek, "Bu durum, daha fazla yaptırım, Rusya'nın izolasyonu ve Ukrayna'ya askeri desteğin azalmadan devam ettirilmesini gerektirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı da, Rusya'nın Ukrayna birliklerine karşı 9 binden fazla kez kimyasal ajan kullandığını açıklamıştı. Bu kapsamda Ukrayna, Haziran ayında Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) Şubat 2023'ten Haziran 2025'e kadar Rus birliklerinin savaş silahı olarak tehlikeli kimyasal maddeleri içeren mühimmat kullandığı 9 bin 700'den fazla vaka belgelendiğini bildirmişti.