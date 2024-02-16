Almanya ve İsrail Cumhurbaşkanları Ortadoğu'daki Savaşı ve İnsani Durumu Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya ve İsrail Cumhurbaşkanları Ortadoğu'daki Savaşı ve İnsani Durumu Görüştü

Almanya ve İsrail Cumhurbaşkanları Ortadoğu\'daki Savaşı ve İnsani Durumu Görüştü

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Berlin'de bir araya geldi. Görüşmede, ortadoğudaki savaş ve Gazze'deki insani durumun yanı sıra savaşın bölgede yayılma riskleri ele alındı. Steinmeier, savaşın sona ermesi ve İsrail'in güvenliği için siyasi bir perspektife ihtiyaç olduğunu vurguladı ve esirlerin serbest bırakılması için görüşmelere devam edilmesi çağrısında bulundu.

16.02.2024 22:55  Güncelleme: 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, başkent Berlin'de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi.

Almanya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Cerstin Gammelin'in yaptığı açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue'de görüşen Steinmeier ve Herzog ortadoğudaki savaşı ve Gazze'deki dramatik insani durumun yanı sıra savaşın bölgede yayılma risklerini ele aldı.

Steinmeier, savaşın sona ermesi, İsrail'in güvenliği ve Filistinlilerin onuru için bir siyasi perspektife ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Savaş ne kadar uzun sürerse, bunun gerçekleşme şansı o kadar azalıyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, çatışmalara ara verilmesi dahil esirlerin serbest bırakılması için yapılan görüşmelere devam edilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Kaynak: AA

Walter Steinmeier, Isaac Herzog, Almanya, İsrail, Berlin, Herzog, Gazze, Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya ve İsrail Cumhurbaşkanları Ortadoğu'daki Savaşı ve İnsani Durumu Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 23:42:57. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya ve İsrail Cumhurbaşkanları Ortadoğu'daki Savaşı ve İnsani Durumu Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement