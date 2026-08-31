Almanya Yeşiller Partisi DEM Parti'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Almanya Yeşiller Partisi DEM Parti'yi Ziyaret Etti

Almanya Yeşiller Partisi DEM Parti\'yi Ziyaret Etti
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Almanya Birlik90/Yeşiller Partisi heyeti, DEM Parti ile Barış ve Demokrasi süreci üzerine görüşme yaptı.

(ANKARA) - Almanya Birlik90/Yeşiller Partisi heyeti, DEM Parti'yi ziyaret etti.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Almanya Birlik 90/Yeşiller Partisi Federal Parlamento Milletvekilleri Claudia Roth ve Max Lucks ile Yeşil Gençlik Eş Sözcüsü Henriette Held'den oluşan heyet DEM Parti'yi ziyaret etti.

Açıklamada, "Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile Dış İlişkiler Koordinatörümüz Evren Çevik'in katılımıyla yapılan görüşmede Barış ve Demokratik Toplum Sürecine dair kapsamlı aktarımlarda bulunuldu" denildi.

Kaynak: ANKA

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