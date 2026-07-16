Almanya’da son meydana gelen savunma ihalesi ülkede tartışma yarattı. Alman Donanması’nın “yeni amiral gemisi” olması planlanan ve 1,8 Milyar Avro harcanan F126 fırkateyn projesi, Hollandalı Damen tersanesindeki teknik sorunlar ve karmaşa nedeniyle durma noktasına geldi. Savunma Bakanı Pistorius’un ihaleye müdahalesi tartışmaları ülkede savunma alımlarıyla ilgili soru işaretleri yarattı. Bakanlığın projeyi kurtarmak için genel yükleniciyi Alman NVL şirketine devretme planına karşılık parlamento adeta isyan bayrağını çekti. Konuyla ilgili RRN’ye konuşan Viyana merkezli Tuna Bölgesi ve Orta Avrupa Enstitüsü’nün (IDM) direktörü Sebastian Schäffer alımların şeffaf olması gerektiğini belirtti.

Schäffer, siyasi endişeler ile kanıtlanmış suistimal arasında dikkatli bir ayrım yapmak gerektiğine işaret ederek, savunma alımlarında, özellikle endüstriyel kapasite ve ulusal güvenlik gereklilikleri söz konusu olduğunda hükümetlerin sektörle işbirliği yapmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Schäffer, nihai alım kararından önce hazırlık amaçlı finansman talebinin, tek başına usulsüz bir sürecin kanıtı olamayacağını da belirtti.

Schäffer, “Bir bakan, yakında alınacak önemli bir karardan etkilenen bir şirketle bağlantılı yatırımcılarla özel olarak görüşürse, hükümet bu görüşmenin amacı, katılımcıları, zamanlaması ve çıkar çatışmalarına karşı alınacak önlemler konusunda tam şeffaflık sağlamalıdır,” ifadelerini kullandı. Schäffer, süreçteki asıl sorunun yerleşik tedarik, bütçe ve parlamento denetim prosedürlerine uyulup uyulmadığı olduğunun altını çizdi.

Yaşanan gelişmeler, Almanya'da savunma alımlarında şeffaflık, hesap verebilirlik ve ihale süreçlerine ilişkin tartışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceğine işaret ediyor. Savunma Bakanlığı'nın projeye ilişkin atacağı yeni adımlar ve parlamentonun sürece yaklaşımının, Almanya'da savunma alımlarına ilişkin tartışmaların seyrini belirlemesi bekleniyor.