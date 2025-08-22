Almus\'tan 29 Ülkeye Balık İhracatı

Tokat'ın Almus ilçesindeki baraj gölünde kafeslerde yetiştirilen balıklar, bu yıl aralarında Rusya, Japonya, Hollanda ve Norveç'in de bulunduğu 29 ülkeye ihraç edildi.

Almus Baraj Gölü'nde kafeste balık üretimi 1992'de başladı. Zaman içinde sayıları 330'a ulaşan kafeslerde yetiştirilen alabalık ve somon, iç pazarın yanı sıra ihracatçı firmalar aracılığıyla yurt dışına gönderiliyor.

Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık üretiminin bölge ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladığını söyledi.

Yetiştirilen alabalık ve somonların çoğunlukla Rusya ile Japonya'ya ihraç edildiğini belirten Özer, "Almus'umuzda yetişen balıklar 29 ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye'de ikinci büyük üretim tesisine sahibiz." dedi.

"Yılda yaklaşık 2 bin ton alabalık, 25 bin ton somon ihraç ediliyor"

Almus Baraj Gölü'nün Yeşilırmak Nehri'nin yanı sıra Tozanlı Çayı, Karadere Irmağı ve Muhat Irmağı'ndan beslendiğini dile getiren Özer, " Havza'da balıklar temiz ve zengin besin kaynağında yetişiyor. Barajın dibinde tortu ve balçık olmadığı için balıklar temiz suda daha lezzetli olmakta. Bu nedenle de bu balıklar daha çok tercih ediliyor. Doğal güzelliklerinin yanı sıra ekonomik olarak balık üretimi bölge için çok önemli. Yılda yaklaşık 2 bin ton alabalık, 25 bin ton somon ihraç ediliyor. Bu da Türkiye ihracatının yüzde 4'üne karşılık geliyor." diye konuştu.

Bekir Özer, bu yıl Almus'tan Norveç'e de balık gönderildiğini söyledi.

"Norveç'ten buralara balık geliyor" diyoruz ama bizden de oraya gidiyor"

Alabalık tesisi sahibi Hayri Gönültaş da Almus Baraj Gölü'nde 2000 yılından bu yana balık yetiştirdiğini söyledi.

Bölgede aynı zamanda restoran sahibi olan, ürettiği balığı pişirerek müşterilerine sunan Gönültaş, şunları ifade etti:

"Temel üretimimiz alabalık ama somon da üretiliyor. Bunlar ihraç da yapılıyor. Alabalık mesela 250 gram ile 500 gram civarında oluyor. Onlar Hollanda, Almanya, Norveç gibi yerlere gidiyor. Bazen 'Norveç'ten buralara balık geliyor' diyoruz ama bizden de oraya gidiyor. Bu sene de gitti. Orada kriz vardı anladığım kadarıyla... Somonlarımız Rusya'ya gitti. Hep oraya gidiyor zaten."

Yavru olarak aldıkları balıkları kafeslerde yetiştirdiklerini söyleyen Gönültaş, balık üretiminde su sıcaklığının çok önemli olduğunu, 12 ile 18 derecedeki suların normal kabul edildiğini dile getirdi.

Su sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıktığında balık üretiminin riske girdiğini söyleyen Gönültaş, "Baraj Yeşilırmak Nehri üzerinde kurulmuş bir baraj. Suyumuz çok temiz. Benim hayatım balıkçılıkla geçti. Bu gölde teknecilik de yaptık. Biz bardakla suyunu içerdik. O kadar temiz bir su. Burada kendinden yetişen doğal balıklarımız da var. Çay balığı, yayın var, sazan var. Somon ile alabalık üretiyoruz. Bunun lezzeti de çok güzel. Havuz balığıyla göl balığı bir olmaz. Bizim balıklarımız daha lezzetli." dedi.