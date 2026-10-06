Alper Gezeravcı, Antalya\'da 150\'ye yakın öğrencinin uzay sorularını yanıtladı

77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında Antalya'da bulunan astronotlar, düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya geldi.

Kongre için kentte bulunan, aralarında Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı astronotlar, Lara plajındaki Kum Heykel Müzesi'ne geldi.

Uzay temasıyla yapılan heykelleri inceleyen astronotlar, daha sonra düzenlenen etkinlikte çocuklarla buluştu. Çocukların uzaya ilişkin sorularını cevaplayan astronotlar, etkinlik sonunda fotoğraf çektirdi ve imza verdi.

Gezeravcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kongrenin uzay alanında kendisine ilham arayan ve bu alandaki heveslerini somut sonuçlara dönüştürmek isteyen kişilere ilham verecek birçok buluşmaya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bu kapsamda 150'ye yakın öğrenciyle etkinlik gerçekleştirdiklerini aktaran Gezeravcı, çocuklarını etkinliğe getiren anne ve babalara da teşekkür etti.

Çocuklardan çok dikkat çekici sorular geldiğini ifade eden Gezeravcı, "Bazen dokuz yaşında bir çocuğumuzun sorduğu soru, otuz dokuz yaşında beklediğimiz insandan gelecek sorulardan çok daha ileri seviyede. Onların o tertemiz zihinlerinde şekillendirdiği resimlerin aslında bugünün karmaşık problemlerine daha bu kadar genç yaşta değindiğini bizzat müşahede etmek bizleri çok mutlu ediyor." diye konuştu.

2021 yılının şubat ayında açıklanan uzay programının on hedefinden birinin, icra edilen insanlı ilk uzay misyonu olduğunu kaydeden Gezeravcı, şunlar söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti bugün kalan dokuz hedefin gerçekleştirilmesi yolunda çok sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Antalya'da gerçekleşen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde herkese ilan ettiğimiz üzere, önümüzdeki yıl bu zamanlarda inşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin uzaya erişen, uzayın çok istisnai alanlarından bir tanesi olan dünyanın uydusu Ay'a erişen beş ülkenin ardından altıncı ülke olma noktasında somut adımlarla ilerlediğini bütün katılımcılarımızla detaylarıyla birlikte paylaşma imkanı bulduk."