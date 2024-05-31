Alper Gezeravcı, Kocaeli\'de kaza geçirdi

Güncel

1) ALPER GEZERAVCI, KOCAELİ'DE KAZADA YARALANDI

KOCAELİ İzmit'te, D-100 yolunda Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobile, bir midibüs arkadan çarptı. Kazada, Gezeravcı ve otomobilde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında D-100 yolunun İzmit geçişinde meydana geldi. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu otomobile, bir midibüs arkadan çarptı. Kazada, Gezeravcı ve otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Alper Gezeravcı ve diğer 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

VALİ YAVUZ: KONTROL AMAÇLI ŞU ANDA HASTANEMİZDE BULUNUYORLAR

Kocaeli'de Alper Gezeravcı ve beraberindeki 2 kişinin kaldırıldığı hastaneye gelen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, gazetecilere açıklama yaptı. Yavuz Gezeravcı ve beraberindeki 2 kişinin durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Servis aracının arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiş olup, araçta bulunan ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve diğer bir şahıs ile birlikte bir de şoför kontrol amaçlı süratle hastanemize alınmış, gerekli görülen tüm görüntüleme ve tahliller yapılmış, kontrolden geçirilmiştir. Şu an itibariyle herhangi bir yaralanma tespit edilmemiştir. Kontrol amaçlı şu anda hastanemizde bulunuyorlar. Kocaeli'den transit geçerken meydana gelmiş bir hadise." dedi.