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Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu Üsküdar'da ilgiyle takip edildi - Son Dakika
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Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu Üsküdar'da ilgiyle takip edildi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın içinde yer aldığı roketin, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılma anları vatandaşlar tarafından Üsküdar Bilim Merkezinde kurulan dev ekrandan takip edildi. Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan 'ilk insanlı uzay misyonu' kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğu vatandaşlar tarafından heyecanla takip edildi. Üsküdar Bilim Merkezinde kurulan dev ekranda yolculuğu canlı izleyen vatandaşlar 10'dan geriye sayarak tarihi ana tanıklık etti. Bazı vatandaşlar heyecanla ve coşkuyla yolculuğu takip ederken bazı vatandaşların ise duygu dolu anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Uzay etkinliğine katılan Nihat Kağıt, 'çok heyecanlıyız. Ülkemizin yüzüncü yılında bir Türk vatandaşının uzaya çıkması ve bunu canlı olarak izliyor olmak bize mutluluk verdi. İnşallah önümüzdeki zamanda tekrar yeni arkadaşları uzayda görmeyi temenni ediyoruz' dedi. Üsküdar Bilim Merkezinde programa katılan Aleyna Akkaya, 'bu durum çok güzel ve olumlu buluyorum. Çok gururlandık. Bütün anlara tanıklık ettik. Daha da bu yolda yürümeyi nasip etsin Allah ve daha güzel projeler olmasını diliyoruz' diye konuştu.

Alper Gezeravcı\'nın uzay yolculuğu Üsküdar\'da ilgiyle takip edildi
19.01.2024 - 22:59,  Güncelleme: 23:13
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Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu Üsküdar'da ilgiyle takip edildi

İSTANBUL - Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın içinde yer aldığı roketin, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılma anları vatandaşlar tarafından Üsküdar Bilim Merkezinde kurulan dev ekrandan takip edildi.

Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "ilk insanlı uzay misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğu vatandaşlar tarafından heyecanla takip edildi. Üsküdar Bilim Merkezinde kurulan dev ekranda yolculuğu canlı izleyen vatandaşlar 10'dan geriye sayarak tarihi ana tanıklık etti. Bazı vatandaşlar heyecanla ve coşkuyla yolculuğu takip ederken bazı vatandaşların ise duygu dolu anları cep telefonu kamerasıypa kayıt altına aldı.

Uzay etkinliğine katılan Nihat Kağıt, "çok heyecanlıyız. Ülkemizin yüzüncü yılında bir Türk vatandaşının uzaya çıkması ve bunu canlı olarak izliyor olmak bize mutluluk verdi. İnşallah önümüzdeki zamanda tekrar yeni arkadaşları uzayda görmeyi temenni ediyoruz" dedi.

Üsküdar Bilim Merkezinde programa katılan Aleyna Akkaya, " bu durum çok güzel ve olumlu buluyorum. Çok gururlandık. Bütün anlara tanıklık ettik. Daha da bu yolda yürümeyi nasip etsin Allah ve daha güzel projeler olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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