Alsancak’ın kalbi Kıbrıs Şehitleri Caddesi yenileniyor - Son Dakika
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Alsancak’ın kalbi Kıbrıs Şehitleri Caddesi yenileniyor

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Alsancak’ın kalbi Kıbrıs Şehitleri Caddesi yenileniyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak'ın önemli noktalarından Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kapsamlı yenileme çalışması yürütüyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılan üstyapı düzenlemeleriyle cadde daha estetik ve konforlu hale getirilirken, caddeye bağlanan sokaklar da yenileniyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak'ın önemli noktalarından Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kapsamlı yenileme çalışması yürütüyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılan üstyapı düzenlemeleriyle cadde daha estetik ve konforlu hale getirilirken, caddeye bağlanan sokaklar da yenileniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak'ın kalbi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde altyapı çalışmalarının ardından zemin yenileme çalışmalarına başladı. İZSU Genel Müdürlüğü'nün Alsancak'ta su baskını ve deniz taşkınlarına karşı gerçekleştirdiği altyapı yatırımları ile elektrik, iletişim ve doğalgaz kurumlarının kazılarının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı devreye girdi. Ekipler, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde üstyapı çalışmalarına başladı. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile 1476/1 Sokak kesişiminden başlayan çalışmalar kapsamında, caddenin zemini tamamen yenileniyor. Çalışma, uzun yıllar İzmir'e hizmet verecek ve yaya konforunu artıracak malzemelerle yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alsancak'ın kalbini tüm sokaklarıyla daha dirençli, estetik, konforlu bir hale kavuşturmak için 7 gün 24 saat aralıksız çalışıyor.

SOKAKLAR TEKER TEKER TAMAMLANIYOR

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yürütülen çalışmalarla eş zamanlı olarak caddeye çıkan sokakların da üstyapı çalışmaları teker teker tamamlanmaya başladı. 1477, 1478, 1479, 1480 sokaklar ile Enver Dündar Başar Sokağı'nda yenilenme işlemi tamamlandı. Bornova Sokağı'nı yoğun yağış, sel gibi olumsuz durumlara karşı dirençli hale getirmek için başlatılan altyapı çalışmaları ise devam ediyor.

GÜVENLİ YAYA, ARAÇ VE BİSİKLET YOLU

Alsancak'ta "İkinci Kordon" olarak bilinen Cumhuriyet Bulvarı'nda ise 1479 Sokak ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi arasında kalan son 250 metrelik kısımda da kaldırım çalışmaları tamamlandı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kalan kısımda desenli asfalt uygulamasını bulvarın sonuna kadar tamamlayacak. Böylece İkinci Kordon'un tamamı güvenli ve konforlu bir yaya, araç ve bisiklet yoluna sahip olmuş olacak.

Kaynak: ANKA
İzmir Büyükşehir BelediyesiKıbrıs Şehitleri CaddesiAlsancakGüncelSon Dakika

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