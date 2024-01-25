Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem genel başkanlarından gazeteci yazar Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ve CHP önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Burada İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu kısaca konuştu. İmamoğlu, "Hal hatır sorduk kendisini de iyi görmekten mutlu oldum. Allah sağlığını sıhhatini versin. İnşallah sağlıkla hep güzel günlerde bir arada olalım" dedi.

Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü olarak görev yapan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından gazeteci yazar Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aysel Öymen için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede taziyeleri Altan Öymen, kızı Aslı Öymen ve oğlu Murat Öymen kabul etti.

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP'li milletvekilleri, CHP'li ilçe belediye başkanları, iş, sanat ve siyaset dünyasından da birçok isim katıldı. Öymen'in cenazesi kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Aysel ve Altan Öymen'in kızı Aslı Öymen konuşmakta güçlük çekerek, "Söylemekle, okumakla, duymakla anlaşılacak bir şey değil. Bütün melek olmuş annelere Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün çocuklara da sabırlar diliyorum. Annem benim…" dedi.

Cenaze namazı öncesi İBB Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'yla ayak üstü kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Cami çıkışında gazetecilere konuşan Ekrem İmamoğlu, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesiyiz. Bugün acımız büyük aramızdan Altan Öymen'in eşi rahmetli oldu. Onu ebediyete uğurladık, dolayısıyla yine önceki dönem genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'na da hal hatır sorduk. Selamlaştık. Eğer kalacaksanız vaktiniz olursa misafir etmek isteriz dedik. Özel bir program planlamış bu akşam. Hal hatır sorduk kendisini de iyi görmekten mutlu oldum. Allah sağlığını sıhhatini versin. İnşallah sağlıkla hep güzel günlerde bir arada olalım" diye konuştu.