Altın Boğa Kısa Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

İstanbul Erkek Lisesi tarafından 22 yıldır düzenlenen "Altın Boğa Kısa Film Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu.

Yarışma kurulundan yapılan açıklamaya göre, birincilik ödülünü Bahar Karaca ve Irmak Güven'in yönettiği "Yüzmek İçin Fazlasıyla Kirli" filmi aldı.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhan Kandemir'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen festivale, 50'si Türkiye, 200'ü ise yurt dışından toplam 250 film başvurusu yapıldı.

Film gösterimlerinin yanı sıra "Fulya Kalfa", "Funda Kayacık" ve "Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim" film ekibinin katılımıyla da söyleşiler düzenlendi.